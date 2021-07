Śląskie: Ponad 300 tys. aktywowanych bonów turystycznych w regionie

Ponad 300 tys. bonów turystycznych uruchomiono dotąd woj. śląskim, co oznacza, że ich wykorzystanie sięgnęło już 65 proc. Rodzice i opiekunowie dzieci z regionu zapłacili już za wypoczynek swoich podopiecznych bonami łącznie 138 mln zł.

Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla rodzin oraz branży turystycznej wobec skutków epidemii COVID-19. Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

W rozesłanej we wtorek informacji regionalna rzeczniczka ZUS w woj. śląskim Beata Kopczyńska oceniła, że przedstawiciele Zakładu obserwują w regionie "boom na bon".

"Rodzice z woj. śląskiego na 476 tys. przysługujących im bonów uruchomili już 308 tys., co stanowi aż 65 proc. Jak duży jest boom na bon można jednak zauważyć w liczbie całkowicie wykorzystanych bonów" - zasygnalizowała Kopczyńska.

"Gdy jeszcze z początkiem czerwca całkowicie wykorzystanych było ok. 50 tys. bonów, tak obecnie to już 130 tys., co stanowi 27 proc. wszystkich bonów. Kwota płatności zrealizowanych bonami przez mieszkańców woj. śląskiego przekroczyła 138 mln zł" - uściśliła rzeczniczka.

Jak dodała, liczba osób, które uruchomiły bon oraz liczba płatności realizowanych tym świadczeniem w ostatnich tygodniach znacząco wzrosły. Mają na to wpływ lepsza sytuacja epidemiczna i otwarcie wielu dotychczas zamkniętych atrakcji turystycznych, choć przede wszystkim - wakacje.

W woj. śląskim do aktywacji pozostało jeszcze 168 tys. bonów. Bony można aktywować do końca marca 2022 r., do tego terminu trzeba też dokonać płatności, aby nie przepadły, natomiast sama usługa turystyczna może odbyć się później.

Płatności bonami przyjmuje 27 tys. podmiotów w całej Polsce. Ich aktualna lista znajduje się na stronie bonturystyczny.gov.pl. W całym kraju transakcje bonami przekroczyły już 1,029 mld zł; skorzystali na nich rodzice i opiekunowie 4 mln dzieci.

Za pomocą realizowanych od sierpnia 2020 r. bonów można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 r. Można nim płacić również za wycieczki jednodniowe, które nie obejmują noclegów.

Aby skorzystać ze świadczenia w formie bonu, należy założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u, gdzie można aktywować bon. Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba podać numer (kod obsługi płatności), a następnie jednorazowy kod potwierdzający płatność bonem, przesłany SMS-em na numer telefonu komórkowego (podany na PUE ZUS przy aktywacji bonu).

ZUS otrzymuje dane o osobach uprawnionych do bonu z jednostek wypłacających świadczenie Rodzina 500 Plus. Informacje o bonie na swoim profilu PUE znajdzie ten rodzic, który składał wniosek o świadczenie 500 Plus.

Bonem można płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane w Polsce przez przedsiębiorców turystycznych oraz organizacje pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną. Za pomocą bonu można płacić wielokrotnie, aż wyczerpie się pełną kwotę.

