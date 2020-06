Śląskie: Ponad 4,6 tys. górników z koronawirusem

Liczba zakażonych koronawirusem górników ze śląskich kopalń przekracza 4,6 tys. - wśród nich 3749 to osoby, u których zakażenie potwierdzono w ramach badań przesiewowych - podał w piątek Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Ogółem w regionie zachorowało 8867 osób, z których 2133 wyzdrowiały.

"Przetestowano już ponad 150 tys. próbek pobranych od mieszkańców województwa, z czego ponad 53,5 tys. to badania przesiewowe" - poinformowała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.

W piątek trwają testy w należących do Polskiej Grupy Górniczej kopalniach: Ziemowit w Lędzinach (do wieczora planowane jest pobranie około tysiąca próbek) oraz Marcel w Radlinie (1,1 tys. osób). Rozpoczynają się także badania w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Jastrzębie-Bzie (1,5 tys. osób). W weekend testy w tych trzech zakładach będą kontynuowane.

Śląskie jest województwem o największej w Polsce liczbie potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Górnicy stanowią ponad połowę spośród niespełna 8,9 tys. wszystkich osób zakażonych w regionie.

W piątek rano sanepid poinformował o 81 nowych przypadkach koronawirusa (nie tylko wśród górników). Od początku epidemii 230 osób zmarło w regionie na Covid-19. W ostatnim czasie w szpitalu w Raciborzu zmarli 73-letni mężczyzna z powiatu raciborskiego, 64-latek i 67-latek z powiatu zawierciańskiego oraz 84-letnia kobieta z okolic Żywca. W szpitalu w Zawierciu zmarł 60-letni mężczyzna z okolic tego miasta. Łącznie w szpitalach w regionie leczonych jest 326 osób z koronawirusem.

W ciągu minionej doby - jak podała w piątek rano Jastrzębska Spółka Węglowa - potwierdzono 381 nowych przypadków Sars-CoV-2 wśród pracowników należącej do tej spółki kopalni Zofiówka, gdzie w sumie jest 910 zakażonych. Łącznie w kopalniach JSW jest ponad 2,5 tys. zarażonych górników (najwięcej, 1587 w kopalni Pniówek), a w Polskiej Grupie Górniczej ponad 1,5 tys. (495 z nich wyzdrowiało). Od początku epidemii zakażonych zostało także 589 górników z należącej do Węglokoksu bytomskiej kopalni Bobrek - obecnie koronawirusa mają tam 403 osoby, a 186 górników wyzdrowiało.

Ogółem - według danych Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej i spółki Węglokoks Kraj - od początku epidemii do piątku rano potwierdzono zakażenie koronawirusem 4619 górników z kilkunastu kopalń. Łącznie w kopalniach PGG i kopalni Bobrek z Covid-19 wyzdrowiało dotąd 681 osób. JSW nie podała jak dotąd liczby ozdrowieńców.