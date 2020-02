Śląskie: Ponad 7,2 mln zł dotacji na lokalne inwestycje drogowe

Pięć gmin z województwa śląskiego oraz jeden powiat otrzymają ponad 7,2 mln zł dotacji na inwestycje drogowe. Umowy w tej sprawie podpisali w czwartek przedstawiciele zarządu regionu z władzami samorządów lokalnych.

W czwartek w urzędzie marszałkowskim woj. śląskiego podpisano kolejną transzę umów. Pieniądze będą pochodzić z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Z pieniędzy tych skorzystają gminy: Wręczyca Wielka, Szczekociny, Psary, Przystajń i Kroczyce, a także powiat cieszyński, który otrzymał najwyższą dotację, wynoszącą 3 mln zł. Dzięki niej przebudowana zostanie znaczna część lokalnego połączenia miejscowości Kończyce Małe z czeską Karwiną.

Powiat cieszyński przygotował projekt przebudowy ul. Korczaka w Kończycach Małych i ul. Tuwima w przygranicznych Kaczycach. Łącznie to 3,2 km drogi powiatowej nr 2627 S. Dotacja z PROW wspiera pierwszą część tego przedsięwzięcia - przebudowę odcinka o długości ok. 2,65 km - od drogi wojewódzkiej nr 937 w Kończycach Małych do ul. Matejki w Kaczycach.

Jak sygnalizowali wcześniej urzędnicy urzędu marszałkowskiego, to drugi nabór projektów, który był możliwy po wygospodarowaniu dodatkowych środków z PROW.

"W ubiegłym roku podpisaliśmy 29 umów na budowę lub modernizację dróg lokalnych z PROW - na prawie 30 mln zł" - powiedziała w czwartek Beata Białowąs z zarządu woj. śląskiego, odpowiedzialna m.in. za tereny wiejskie.

Władze regionu zastrzegają, że nie zamierzają ogłaszać kolejnych podobnych naborów. Jeżeli zwolniłyby się dalsze środki z PROW, podpisywane mają być umowy z kolejnymi gminami, których projekty znajdują się na liście rezerwowej.

W sierpniu i we wrześniu 2018 r. do konkursu PROW gminy i powiaty z woj. śląskiego zgłosiły 52 pozytywnie ocenione wnioski.

W ub. roku wsparcie z PROW na drogi lokalne otrzymały: Dąbrowa Zielona, Przyrów, Janów, Mstów, Hażlach, Brenna, Strumień, Goleszów, Starcza, Ślemień, Pawonków, Świnna, Ciasna, Rędziny, Kłobuck, Kruszyna, Opatów, Krzepice, Pilica, Koniecpol, Woźniki, Chełm Śląski, Konopiska, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Buczkowice, Godów, a także powiat kłobucki.