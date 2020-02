Śląskie: Ponad 86 mln zł na innowacje dla firm z regionu

Ponad 86 mln zł czeka na firmy z woj. śląskiego, które chcą inwestować w rozwój technologiczny poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów i usług. Obecny nabór wniosków o unijne dotacje do takich przedsięwzięć rozpoczął się 30 stycznia br. i potrwa do 31 marca br.

Nabór wniosków - szósty w tej dziedzinie w obecnej perspektywie unijnej - ogłosiło Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. To samorządowa organizacja, która jako tzw. instytucja pośrednicząca koordynuje wdrażanie części Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20, dotyczącej m.in. badań i rozwoju w firmach oraz innego wsparcia dla przedsiębiorczości.

Konkurs dotyczący innowacji to najpopularniejszy konkurs ŚCP. Dotąd dzięki ok. 600 mln zł unijnych środków, organizacji udało się dofinansować ponad takich 550 projektów - m.in. z zakresu, medycyny, ICT, budownictwa i energetyki.

W konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w woj. śląskim, chcące inwestować w rozwój technologiczny poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług.

Na dofinansowanie mogą liczyć pomysły z różnych dziedzin, jednak dodatkowe punkty przysługują za przedsięwzięcia wpisujące się w tzw. regionalne inteligentne specjalizacje. W woj. śląskim to: medycyna, energetyka, technologie informacyjno-komunikacyjne, zielona gospodarka i przemysły wschodzące.

Cytowany w czwartkowej informacji ŚCP dyrektor tej instytucji Krzysztof Spyra zaznaczył, że choć ostatnio już dwukrotnie organizowała ona nabory na dotacje do innowacji, zainteresowanie takim wsparciem nie słabnie. "Tylko w ubiegłym roku wpłynęło do nas w dwóch naborach prawie 200 projektów" - wskazał Spyra.

"Wprowadziliśmy pewne ułatwienia i wyższe kwoty dofinansowania. W obecnym rozdaniu jedna firma może złożyć dwa wnioski, co daje szansę na realizację przedsięwzięć na szerszą skalę" - zaznaczył Spyra.

Wśród zmian pojawił się rozszerzony katalog kosztów kwalifikowalnych - nowością jest dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych czy nieruchomości, które są niezbędne do realizacji procesu. Obecnie przedsiębiorca poza zakupem maszyn i urządzeń może również zaplanować rozbudowę zakładu czy nabycie nieruchomości.

Za nowatorski uznany zostanie produkt lub proces, stosowany co najmniej w skali regionu i nie dłużej niż trzy lata. Do wniosku należy dołączyć opinię o innowacyjności poświadczającą, że dany projekt bądź usługa są innowacją technologiczną - co najmniej w skali regionu. Opinię może wydać jednostka naukowa, centrum badawczo-rozwojowe, stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżowa izba gospodarcza.

ŚCP podpowiada, że źródłami innowacji może być podglądanie konkurencji, w szczególności tej zagranicznej podczas targów branżowych, prowadzenie badań, śledzenie trendów, obserwowanie potrzeb klientów, wykorzystanie potencjału firmy.

"Wiele firm wraca do nas po wcześniejszym przeprowadzeniu badań nad nowym produktem, które zwieńczone powodzeniem, w tej chwili mogą zostać wdrożone do masowej produkcji. Takie innowacje, wynikające z doświadczenia i wiedzy producentów, zbadane w laboratoriach, przetestowane przez odbiorców - cenimy szczególnie. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dodatkowe punkty przy ocenie wniosku, jeśli innowacja jest efektem prac B+R" - zapewnił Spyra.

Współpracę z ŚCP można kontynuować przy kolejnych etapach rozwoju nowych rozwiązań, w przypadku planów promocji na zagranicznych rynkach i zdobywania klientów poza granicami kraju. Firmy mogą liczyć na dofinansowanie w konkursie "Internacjonalizacja MŚP", rozdysponowującym wsparcie na udział w targach branżowych.

Szczegóły oferty ŚCP dla przedsiębiorców są dostępne na stronie: scp-slask.pl.