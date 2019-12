Śląskie: Ponowny przetarg GZM na koncepcję Roweru Metropolitalnego

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłosiła ponowny przetarg na koncepcję wdrożenia Roweru Metropolitalnego. Jej przedstawiciele spodziewają się odebrać opracowanie w połowie 2020 r., a system miałby ruszyć w 2021 r.

Skupiająca 41 samorządów centralnej części woj. śląskiego GZM chce, aby system rowerów miejskich opierał się o pojazdy ze wspomaganiem elektrycznym. Przedstawiciele Metropolii sygnalizowali, że może on liczyć docelowo nawet ok. 10 tys. takich rowerów, a na jego pilotażowe wdrożenie założyli kwotę ok. 20 mln zł.

Przetarg na wyłonienie autora koncepcji systemu - wydłużający się wobec odwołań - został ostatecznie unieważniony w listopadzie br. Choć odwołania zostały rozpatrzone na korzyść zamawiającego, jedyny pozostały w postępowaniu oferent nie przedstawił odpowiednich dokumentów.

W środę rzeczniczka urzędu metropolitalnego Kamila Rożnowska poinformowała o ogłoszeniu ponownego przetargu. Przyznała, że nadal zakładany jest system obejmujący 10 tys. rowerów. To co najmniej dwukrotnie więcej od największej wypożyczalni tego typu, jaka dotychczas funkcjonowała w Polsce, czyli Roweru Mevo na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Przedstawiciele GZM przypomnieli w środę, że pod koniec października br. władze miast Pomorza, które zaangażowały się w projekt, zdecydowały o jego zawieszeniu. Operator nie był bowiem w stanie zapewnić sprawnego funkcjonowania systemu m.in. ze względu na sprawne ładowanie baterii oraz dostarczenie kolejnej transzy rowerów.

"Problemy, z którymi mierzy się Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, tylko potwierdzają z jak niezwykłą precyzją trzeba podejść do tego zagadnienia, aby móc udostępnić rowery elektryczne na tak szeroką skalę" - powiedział cytowany przez Rożnowską zastępca dyrektora departamentu projektów i inwestycji urzędu metropolitalnego Paweł Krzyżak.

"Nauczeni również doświadczeniem naszych partnerów z Pomorza, chcemy przeanalizować różne inne możliwości, które sprawią, że system będzie działał sprawnie. Zatem w tej chwili nie myślimy tylko o modelu biznesowym przedsięwzięcia - o tym czy kupić rowery, czy je dzierżawić, ale również o tym, w jaki sposób usprawnić system ładowania baterii" - wskazał Krzyżak.

Wyjaśnił, że jedną z takich możliwości jest stworzenie sieci automatów, skąd będzie można wypożyczać baterie, inną - usługi długoterminowego wydzierżawiania ich użytkownikom, którzy samodzielnie dbaliby o ładowanie. Zagadnienia te będą przedmiotem analizy, a koncepcja ma przedstawić rekomendacje dotyczące optymalnego rozwiązania.

"Jeśli teraz wszystko pójdzie zgodnie z planem, to koncepcja powinna być gotowa w połowie przyszłego roku. System mógłby zostać uruchomiony najprawdopodobniej w 2021 r." - oceniła w środę Rożnowska.

Podczas ostatniej, listopadowej, sesji zgromadzenia GZM, przewodniczący jej zarządu Kazimierz Karolczak deklarował prace nad alternatywną wersją rozwoju systemu roweru tradycyjnego, działającego obecnie w kilku gminach Metropolii. "Na pewno chcielibyśmy utrzymać integrację i być może jeszcze w niektórych miastach, szczególnie tego trzonu Metropolii spowodować, by powstały dodatkowe stacje obecnego systemu" - sygnalizował Karolczak.

Obecnie na terenie GZM systemy rowerów miejskich funkcjonują w: Katowicach, Chorzowie, Sosnowcu, Gliwicach, a także w Tychach, Siemianowicach Śląskich i Zabrzu. Wszystkie obsługuje Nextbike Polska. Od wiosny ub. roku, staraniem GZM, systemy te są interoperacyjne, co oznacza możliwość wypożyczenia roweru w jednym mieście i zwrotu w innym.

Przygotowując się do wdrożenia Roweru Metropolitalnego, obejmującego wszystkie 41 miast i gmin członkowskich, GZM zamówiła 230 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, które trafiły do urzędników samorządów i służb mundurowych. Ideą było upowszechnianie przekonania, że rower to dobry środek transportu - również przy wykonywaniu obowiązków służbowych.

Odbierając pierwszą partię tych jednośladów z końcem sierpnia br. przedstawiciele GZM wskazywali, że są one elementem programu "Metropolia przyjazna rowerom", w ramach którego uruchomiony ma zostać również system wypożyczania elektrycznych rowerów miejskich. W tym kontekście zakup 230 rowerów elektrycznych potraktowano jako poprzedzający to test.