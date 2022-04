Śląskie: Porozumienie o współpracy dwóch uczelni i PGW Wody Polskie

Przedstawiciele Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego podpisali w piątek porozumienie o współpracy.

Zawarte w Gliwicach porozumienie dotyczy współpracy w obszarze interdyscyplinarnych badań naukowych, a także wspierania komercjalizacji wyników tych badań.

"Jeden z priorytetowych obszarów badawczych Politechniki Śląskiej to ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka. W tym obszarze mamy wiele ciekawych prac badawczych. Są one również realizowane wspólnie z oddziałem Wód Polskich w Gliwicach, ta współpraca dobrze się układa. Dzięki podpisanemu dzisiaj porozumieniu wspólnych działań będzie więcej. Studenci i naukowcy naszej uczelni będą mogli realizować praktyki, staże i prace naukowo-badawcze, co przybliży studenta do jego przyszłego środowiska pracy" - powiedział rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podkreślił, że są one przedsiębiorstwem, które stawia na rozwój i potrzebuje wykwalifikowanej kadry. W najbliższym czasie przedsiębiorstwo będzie potrzebowało około tysiąca ekspertów z zakresu gospodarki wodnej i inżynierii wodnej.

"Zarządzamy środowiskiem wodnym - żywiołem, który stwarza nieustanne problemy. Raz wody jest za dużo, raz za mało. W tym regionie, szczególnie na południu Polski, poziom wód spada. Działamy od czterech lat, prowadzimy wiele inwestycji jednocześnie i potrzebujemy nowych technologii, nowych rozwiązań. Już mamy kilka planów, które mamy nadzieję, jak najszybciej uda nam się wspólnie zrealizować" - powiedział prezes Daca.

Dyrektor Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Mirosław Pawełczyk z Uniwersytetu Śląskiego zaznaczył, że wspólne działania na rzecz zasobów wodnych są niezwykle istotne, ponieważ dostęp do wody w Polsce jest jednym z najniższych w Europie, po Malcie i Czechach.

Strony zobowiązały się do prowadzenia wspólnych działań edukacyjnych i informacyjnych poprzez współorganizowanie wykładów, seminariów, szkoleń, debat i konferencji. W ramach realizacji porozumienia planowane jest wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu rozwój świadomości naukowej w zakresie sektorów infrastrukturalnych (w tym gospodarki wodnej), a także zarządzania bezpieczeństwem informacji. Strony będą wspierać aktywność ekspercką oraz promować działania na rzecz rozwoju naukowego, prowadzące do innowacyjności, konkurencyjności i skutecznego transferu wiedzy wśród polskiego środowiska akademickiego i gospodarczego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl