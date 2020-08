Śląskie: Powakacyjne zmiany w komunikacji

Przywrócenie rozkładów na szkolne dni robocze, wzmocnienie niektórych linii, powrót innych na stare trasy po zakończeniu remontów – to zmiany planowane z początkiem września w komunikacji w aglomeracji śląskiej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM).

Początek roku szkolnego i plan powrotu do nauki stacjonarnej oznaczają sporo zmian w pracy organizatora komunikacji miejskiej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. ZTM wprowadzi modyfikacje, które mają zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczny dojazd do szkoły. Na wielu liniach pojawią się dodatkowe kursy i większy lub dodatkowy tabor. Od 1 września na swoje trasy wraca także część linii, które zostały czasowo skierowane na objazdy podczas remontów.

Na funkcjonowanie transportu bardzo silnie wpływa obecna sytuacja związana pandemią koronawirusa, m.in. ograniczenia w liczbie dostępnych miejsc w autobusach czy tramwajach.

"Na bieżąco analizujemy funkcjonowanie komunikacji. Sprawdzamy, w jaki sposób pasażerowie się przemieszczają. W ten sposób oszacowaliśmy także, na których liniach od września może pojawić się największe zapotrzebowanie i tam, gdzie to było możliwe, zaplanowaliśmy wzmocnienia. Mimo to sytuacja może się dynamicznie zmieniać, wpływ na nią mają na przykład zagrożenie dołączenia do żółtej bądź czerwonej strefy oraz spowodowane pandemią spadki dochodów gmin" - powiedział w czwartek Hubert Morawski z biura prasowego Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Generalnie mają powrócić rozkłady jazdy na dni robocze szkolne. Ta zmiana dotyczy linii, które na czas wakacji były zawieszone. Na wielu liniach realizowane będą dodatkowe kursy, do obsługi skierowany zostanie większy lub dodatkowy tabor. Część z gmin jeszcze nie zdecydowała, jak będzie wyglądała edukacja na ich terenie od początku nadchodzącego roku szkolnego. Trwają rozmowy z samorządowcami.

Na polecenie ZTM operatorzy zobowiązani są do codziennej dezynfekcji pojazdów, wietrzenia ich oraz otwierania wszystkich drzwi na przystankach bez konieczności naciskania przycisku sygnalizującego chęć wyjścia z pojazdu przez pasażera. Metropolitalny organizator transportu publicznego nieustannie prowadzi również kampanię informacyjną dotyczącą zasad bezpiecznego zachowania, przypominając o konieczności noszenia masek, przyłbic lub chust.

Nadal obowiązują strefy wydzielone w pojazdach, co wiąże się z czasowym zawieszeniem sprzedaży biletów przez kierujących. "ZTM poprzez systemy zarządzania ruchem oraz swoich pracowników w terenie całodobowo monitoruje sytuację i dokłada wszelkich starań, by pasażerowie czuli się bezpiecznie. Sprawdzamy i eliminujemy wszelkie niedociągnięcia, ale pasażerów także zachęcamy do tego, by sami je nam sygnalizowali" - przypomniał Rafał Zając z Wydziału Zarządzania Ruchem ZTM.

1 września wejdą w życie nie tylko zmiany związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Modyfikacje rozkładów jazdy zaplanowano również na liniach, które zostały czasowo skierowane na trasy objazdowe w związku z remontami czy zmianami organizacji ruchu. Część korekt pojawi się też w pierwszych dniach września. Nastąpi to po ostatecznych decyzjach gmin. Szczegóły będą dostępne na stronie internetowej www.metropoliaztm.pl w zakładce Rozkłady jazdy i Komunikaty.