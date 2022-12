Śląskie: Powiat bielski przekazał wykonawcy plac budowy mostu w Porąbce

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przekazał wykonawcy plac budowy mostu na Sole w Porąbce. Jak przekazała PAP w czwartek rzeczniczka bielskiego starostwa Magdalena Fritz, budowa przeprawy, za 43,3 mln zł, powinna ruszyć wiosną przyszłego roku. Ma być gotowa w 2024 r.

Do budowy mostu powiat bielski otrzymał 23,2 mln zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 15 mln zł dotacji z Programu Inwestycji Strategicznych. Dokumentacja została wsparta z "Mostów dla regonów". Zadanie obejmuje rozbiórkę starego mostu na rzece Sole w Porąbce i budowę w tym miejscu nowej przeprawy.

"14 grudnia przekazano warszawskiej firmie plac budowy. Wykonawca rozpocznie pracę od optymalizacji projektu, co oznacza że roboty w terenie, przy rozbiórce tymczasowej przepraw, ruszą prawdopodobnie na wiosnę. Do tego czasu żadnych utrudnień dla kierowców i pieszych nie będzie" - zaznaczyła Fritz.

Obecna przeprawa przez Sołę w Porąbce to wąski mostek, na którym ruch aut odbywa się wahadłowo. Obowiązuje ograniczenie wagowe. Przeprawa bywa problemem w przypadku konieczności przejazdu służb ratowniczych. Wkrótce zostanie rozebrana.

Potem wykonawca wybuduje nowy most i przebuduje odcinki dróg prowadzących do niego: wojewódzkiej 948 oraz powiatowych 4480S i 1456S. Zaprojektowana przeprawa to obiekt łukowy o długości prawie 130 m. Będzie to podwieszony stalowo-żelbetowy pomost z ruchem puszczonym dołem. Pomieści drogę w obu kierunkach i chodniki.

Wykonawcę inwestycji wybrano w drugim przetargu. Pierwszy został ogłoszony po tym, jak powiat uzyskał zapewnienie dofinansowania z RFRD w wysokości 23,2 mln zł. Inwestycję szacowano wówczas na 29 mln zł. Najtańsza z siedmiu ofert była o blisko 20 mln zł. Przetarg unieważniono pod koniec ub. roku.

Po uzyskaniu kolejnej dotacji rozpisano drugi przetarg. Wpłynęło dziesięć ofert z cenami od 42,5 mln zł do 78 mln zł. Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku-Białej za najkorzystniejszą uznał ofertę spółki Intop, ale wpłynęło odwołanie, następnie oddalone przez Krajową Izbę Odwoławczą. Dopiero wówczas można było podpisać umowę.

Istniejący most, a właściwie kładkę pieszo-jezdną, zbudowali kilkadziesiąt lat temu żołnierze po powodzi. Miała być tymczasowa, ale służy do dziś. Jest wyeksploatowana. Budowa nowego mostu ma duże znaczenie dla lokalnej społeczności. Ułatwi kierowcom dotarcie z Porąbki do miast - Bielska-Białej, Kęt i Żywca, a także sąsiednich gmin - Kóz, Czernichowa i Wilkowic.

Porąbka leży na wschód od Bielska-Białej. Mieszka w niej ok. 4 tys. osób, a w całej gminie ok. 15,5 tys.

