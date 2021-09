Śląskie: Powiat bielski szuka wykonawcy budowy mostu w Porąbce

Samorząd powiatu bielskiego ogłosił, że szuka wykonawcy nowego mostu na rzece Sole w Porąbce. Przeprawa ma być gotowa w 2023 r. Jej koszt jest szacowany na 29 mln zł. Zadanie będzie obejmowało też rozbiórkę istniejącej prowizorycznej przeprawy.

Z dokumentacji przetargowej wynika, że wyłoniony wykonawca będzie miał do 18 miesięcy na realizację zadania od dnia podpisania umowy. Termin składania ofert upływa 27 września.

Powiat podał, że inwestycja zakłada rozbiórkę istniejącej przeprawy, na której jest prowadzony ruch wahadłowy oraz obowiązuje ograniczenie wagowe. Obecny most jest nie tylko utrapieniem dla kierowców, ale stanowi też problem w przypadku konieczności przejazdu służb ratowniczych. Wykonawca będzie miał za zadanie wybudować nowy most na rzece oraz przebudować odcinki dróg prowadzących do niego: wojewódzkiej 948 oraz powiatowych 4480S i 1456S. Przeprawa o długości blisko 130 m ma pomieścić drogę w obu kierunkach i chodniki.

Gotowa jest już pełna dokumentacja mostu. Kosztowała 190 tys. zł. Starostwo podało, że szacowany koszt budowy nowego obiektu to ok. 29 mln zł. Powiat chce, aby część wydatków poniósł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Istniejący most, a właściwie kładkę pieszo-jezdną, zbudowali kilkadziesiąt lat temu żołnierze po powodzi. Miała stanąć tymczasowo, ale służy do dziś. Jest już bardzo wyeksploatowana. Budowa nowego mostu ma duże znaczenie dla lokalnego środowiska. Ułatwi kierowcom dotarcie z Porąbki do miast - Bielska-Białej, Kęt i Żywca, a także sąsiednich gmin - Kóz, Czernichowa i Wilkowic.

Porąbka leży na wschód od Bielska-Białej. Mieszka w niej ok. 4 tys. osób, a w całej gminie ok. 15,5 tys.

