Śląskie: Powiat bielski wybrał wykonawcę budowy mostu w Porąbce

Wykonawcę rozbiórki starego mostu na rzece Sole w Porąbce i budowę w tym miejscu nowej przeprawy wyłonił powiat bielski. Rzecznik starosty Magdalena Fritz powiedziała w poniedziałek PAP, że całość będzie kosztowała 43,3 mln zł. Nowy most będzie gotowy w 2024 r.

"Umowa zostanie podpisana w najbliższym czasie, najdalej z początkiem grudnia. Prace rozbiórkowe rozpoczną się już w przyszłym roku" - powiedziała PAP Magdalena Fritz. Wykonawca będzie miał 20 miesięcy na demontaż starej przeprawy i budowę nowej.

Starosta bielski Andrzej Płonka powiedział, że "przeprawa tak naprawdę łączy dwa województwa: śląskie i małopolskie". Jak przypomniał, gdy most w Kobiernicach w ciągu drogi krajowej 52 został podmyty, cały ruch został przeniesiony na przeprawę w Porąbce oraz na tamtejszą zaporę. "To most, który w razie kryzysu ratuje nam sytuację" - zaznaczył.

Obecna przeprawa przez Sołę w Porąbce to wąski mostek, na którym ruch aut odbywa się wahadłowo. Obowiązuje też ograniczenie wagowe. Przeprawa stanowi problem w przypadku konieczności przejazdu służb ratowniczych. Teraz zostanie rozebrana. Potem wykonawca wybuduje nowy most oraz przebuduje odcinki dróg prowadzących do niego: wojewódzkiej 948 oraz powiatowych 4480S i 1456S. "Zaprojektowana przeprawa, to obiekt łukowy o długości prawie 130 m. Będzie to podwieszony stalowo-żelbetowy pomost z ruchem puszczonym dołem. Pomieści drogę w obu kierunkach i chodniki" - poinformowała Magdalena Fritz.

To drugie podejście powiatu do wyłonienia wykonawcy. Pierwszy przetarg został ogłoszony po tym, jak powiat zagwarantował sobie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg w wysokości 23,2 mln zł. Inwestycja szacowana była na 29 mln zł. Został on unieważniony pod koniec ubiegłego roku. Najtańsza z siedmiu ofert była o blisko 20 mln zł wyższa od szacowanych nakładów. Przetarg został unieważniony.

Magdalena Fritz przypomniała, że samorząd zdobył później 15 mln zł z "Polskiego Ładu". Na kolejny przetarg wypłynęło dziesięć ofert. Rozpiętość cenowa wahała się od 42,5 mln zł do 78 mln zł. "Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku-Białej wybrał najkorzystniejszą propozycję, ale odwołał się od niej inny zainteresowany budową podmiot. Sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej, która w piątek oddaliła odwołanie. Wyrok otwiera drogę do podpisania umowy z wykonawcą" - powiedziała.

Istniejący most, a właściwie kładkę pieszo-jezdną, zbudowali kilkadziesiąt lat temu żołnierze po powodzi. Miała stanąć tymczasowo, ale służy do dziś. Jest już bardzo wyeksploatowana. Budowa nowego mostu ma duże znaczenie dla lokalnego środowiska. Ułatwi kierowcom dotarcie z Porąbki do miast - Bielska-Białej, Kęt i Żywca, a także sąsiednich gmin - Kóz, Czernichowa i Wilkowic.

Porąbka leży na wschód od Bielska-Białej. Mieszka w niej ok. 4 tys. osób, a w całej gminie ok. 15,5 tys.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl