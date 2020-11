Śląskie: Powstaje nowy most kolejowy koło Czechowic-Dziedzic

Zamontowane zostały już największe elementy konstrukcji nowego mostu nad rzeką Wisłą na linii kolejowej między Czechowicami-Dziedzicami a Zabrzegiem. Przeprawa jest elementem inwestycji na czechowickim węźle o wartości 1,4 mld zł – podało w piątek PKP PLK.

"Nad Wisłą, między Goczałkowicami-Zdrój a Czechowicami-Dziedzicami pociągi będą kursowały po dwóch torach położonych na osobnych trzyprzęsłowych konstrukcjach. W listopadzie wykonawca skończy montaż dwóch przęseł dla każdego toru. Zamontowane będą cztery z sześciu przęseł 150-m przeprawy. W grudniu zostaną położone ostatnie przęsła, a wykonawca będzie kontynuował prace przy moście" - zakomunikowała Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.

Głowacka dodała, że między Czechowicami-Dziedzicami a Zabrzegiem budowane są obiekty inżynieryjne. Ekipy pracują w siedmiu z 12 lokalizacji. Budowany jest m.in. wiadukt nad drogą krajową w Czechowicach-Dziedzicach oraz most nad rzeką Iłownicą na szlaku Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg. Wykonawca rozpoczął układanie torów oraz montaż rozjazdów. Na przystanku w Zabrzegu, z którego podróżni skorzystają w połowie 2021 r., na nowych peronach układana jest kostka.

"Do prac na odcinku między Czechowicami-Dziedzicami a Zabrzegiem zaangażowanych jest 260 pracowników i 90 maszyn" - poinformowała przestawicielka PKP PLK.

W Czechowicach-Dziedzicach wszystkie perony będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Ułatwią to windy oraz pochylnie. Dla osób niedowidzących i niewidomych dostępne będą tablice informacyjne z alfabetem Braille'a. Perony zostaną wyposażone w nowoczesne elementy informacji wizualnej, jak tablice informacyjne i gabloty. Będą nowe wiaty i ławki. Przebudowa stacji ma się odbyć w pierwszym kwartale 2021 r.

Na czechowickiej stacji budowane jest zarazem lokalne centrum sterowania. Obsługiwało będzie odcinek z Goczałkowic-Zdroju przez Czechowice-Dziedzice do Zabrzegu.

"Ogółem projekt przewiduje wymianę ok. 50 km torów i sieci trakcyjnej. Wymiana rozjazdów zapewni płynny przejazd pociągów przez stację i przystanki. Poprawi się przepustowość szlaków kolejowych oraz zwiększy efektywność wykorzystania węzła w Czechowicach-Dziedzicach" - podała Głowacka.

Katarzyna Głowacka poinformowała, że dzięki inwestycji pociągi osobowe na trasie z Katowic do Zebrzydowic na granicy z Czechami oraz do Wisły Głębiec będą mogły osiągać prędkość do 160 km na godz., a towarowe do 120 km na godz.

Wszystkie prace powinny zakończyć się do października 2023 r. Ogólna wartość prac to 1,4 mld zł. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Instrumentu CEF "Łącząc Europę".