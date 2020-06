Śląskie: Powstaje projekt mostu na Odrze w ramach "Mostów dla Regionów"

Do końca przyszłego roku powinien powstać projekt planowanego mostu na Odrze między miejscowościami Łubowice i Ciechowice w gminach Rudnik i Nędza (pow. raciborski). Przeprawa ma powstać w ramach rządowego programu "Mosty dla Regionów".

Wnioskodawcą inwestycji jest samorząd woj. śląskiego. Według wcześniejszych informacji jej szacunkowa wartość to 112,7 mln zł. W ramach rządowego dofinansowania urząd marszałkowski woj. śląskiego może otrzymać do 80 proc. kosztów; reszta ma pochodzić ze środków regionalnego budżetu.

Jak poinformował PAP dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor, rozpoczęło się już projektowanie mostu na Odrze w ciągu drogi nr 421, który zastąpi istniejącą przeprawę promową w miejscowości Grzegorzowice. Zgłaszając wniosek do rządowego programu woj. śląskie wskazywało m.in., że kursowanie promu zależy od warunków atmosferycznych.

W tym miejscu istniał most na Odrze. Został on jednak zburzony w 1945 r. przez wycofujących się przed armią radziecką Niemców.

"To będzie drogie zadanie, dlatego że mosty przez Odrę muszą mieć długość przekraczającą wały: to jest ok. 300-400 metrów. To będzie bardzo duży obiekt - plus drogi dojazdowe, dlatego że istniejące drogi po otwarciu przeprawy mostowej nie przeniosłyby tego ruchu" - powiedział PAP Tabor.

"Będzie to taka druga obwodnica Raciborza: samochody jadące w kierunku Kędzierzyna-Koźla będą mogły ominąć Racibórz" - wskazał dyrektor katowickiego ZDW. "To jest duże zadanie, samo projektowanie - do końca przyszłego roku, a później będzie musiał nastąpić montaż finansowy, z 80 proc. udziału środków rządowych" - dodał Tabor.

W listopadzie ub. roku woj. śląskie otrzymało już dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę. Koszt przygotowania dokumentacji szacowano ok. 4,3 mln zł, z czego ok. 3,4 mln zł samorząd miał otrzymać z budżetu państwa.

Ostatecznie wartość zamówienia wyniosła 2,4 mln zł brutto, a umowę podpisano na przełomie marca i kwietnia br. z konsorcjum hiszpańskiej i polskiej spółki z grupy Idom.

Dokumentacja ma dotyczyć budowy nowego mostu nad Odrą wraz z drogami dojazdowymi do najbliższych dróg publicznych. Dojazd do przeprawy będą prowadziły od strony Ciechowic - droga wojewódzka nr 915, łącząca się dalej z drogą wojewódzką nr 421, a od strony Łubowic - od drogi powiatowej DP 3500S.

Według wcześniejszych informacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na realizację programu "Mosty dla Regionów" rząd przeznaczył ok. 2,3 mld zł. W programie znalazło się 21 priorytetowych, rekomendowanych przez rząd inwestycji, które wytypował resort. Program ma charakter otwarty - propozycje projektów mogły zgłaszać samorządy wszystkich szczebli.

Samorządy mogły ubiegać się o dotację na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi. Dzięki otrzymaniu pieniędzy w przyszłości będą mogły starać się również o dofinansowanie do 80 proc. kosztów budowy mostu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.