Śląskie: Powstało centrum pomocy lokalnym firmom w ekspansji zagranicznej

Centrum Internacjonalizacji, czyli ośrodek pomocy lokalnym firmom w ekspansji zagranicznej, powstaje na gruntach obiektów Funduszu Górnośląskiego w Katowicach. W środę oficjalnie otwarto pierwszą część jego powierzchni; druga ma być gotowa wiosną 2023 roku.

Centrum Internacjonalizacji to jeden z elementów unijnego projektu InterSilesia o wartości ponad 28 mln zł, który - zgodnie z pierwotnymi założeniami - ma pomóc kilkuset przedsiębiorcom z woj. śląskiego w ekspansji zagranicznej. Umowę na realizację tego przedsięwzięcia podpisano w grudniu 2020 r.

Współfinansowany kwotą 19,4 mln zł ze środków unijnych, warty 27,6 mln zł projekt realizuje Fundusz Górnośląski, czyli spółka urzędu marszałkowskiego, w partnerstwie z departamentem gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego.

Marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski mówił podczas środowego otwarcia, że region "jeśli chodzi o gospodarkę ukierunkowuje się bardzo mocno na eksport". "Ten komponent wzmacniamy dzięki projektom ze środków unijnych. W tej nowej perspektywie unijnej traktujemy go jako kluczowy" - zasygnalizował.

Jak zaznaczył, w rozpoczętej już perspektywie finansowej finansowanie działań wspierających sektor małej i średniej przedsiębiorczości będzie bardzo duże. Firmy będą mogły liczyć np. na wsparcie ich obecności na targach czy wydarzeniach branżowych, ale też na budowanie kompetencji w pozyskiwaniu nowych partnerstw i wchodzeniu na nowe rynki.

Chełstowski wskazał, że w te działania zaangażowany jest też samorząd woj. śląskiego, m.in. przygotowywana jest właśnie formalna współpraca z brazylijskim stanem Parana, za kilkanaście dni otwarte zostanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich biuro woj. śląskiego.

"To miejsce z pewnością pomoże naszym przedsiębiorcom po pierwsze zgrupować to środowisko i szukać nowych rozwiązań. Może tu odnajdą się takie spółki, które zawiążą takie biznesy, które staną się rozpoznawalną marką woj. śląskiego?" - wyraził nadzieję Chełstowski. "Centrum Internacjonalizacji będzie jednym z kluczowych elementów transformacji woj. śląskiego" - stwierdził.

Prezes Funduszu Górnośląskiego Jacek Miketa wyjaśniał, że chodziło o stworzenie miejsca, w którym oferowane będą wszelkie świadczone w regionie usługi związane z eksportem, nie tylko przez instytucje samorządowe, ale też np. organizacje branżowe. "Przedsiębiorca ma tutaj przyjść i zostać opakowany w pakiet usług, który pozwoli mu wejść na zagraniczne rynki" - zobrazował Miketa.

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Tomasz Zjawiony mówił, że przy okazji tego przedsięwzięcia Izba oddaje część swoich kompetencji, łącząc to z ofertą urzędu marszałkowskiego i jego jednostek dla przedsiębiorców. Podkreślił, że zdobywanie nowych rynków, to nie tylko udział w targach i branżowych imprezach, ale też rozpoznanie rynków i przygotowanie partnerów.

W zakończonym i oficjalnie otwartym w środę pierwszym etapie prac przy tworzeniu Centrum Internacjonalizacji wyremontowano 1. piętro budynku, w którym działa Fundusz Górnośląski, przy katowickich Al. Roździeńskiego 188. Powstały tam biura zespołu projektu, sala konferencyjna, przestrzeń coworkingowa i sala biznesowa dla spotkań zewnętrznych.

Trwający drugi etap prac obejmuje łącznik budynku, gdzie znajdzie się duża multimedialna sala konferencyjna, sale biznesowe oraz część wystawiennicza, a także prace na zewnątrz budynku. Koniec drugiego etapu zaplanowano na koniec I kw. 2023 r. W efekcie powstać ma 980 m kw. powierzchni użytkowej, mającej być nowoczesnym zapleczem dla śląskich eksporterów.

W Centrum funkcjonuje już wydział współpracy zagranicznej Funduszu Górnośląskiego, odpowiadający za realizację projektów proeksportowych Global Silesia i InterSilesia, realizowanych wspólnie z departamentem gospodarki i współpracy międzynarodowej urzędu marszałkowskiego, a także za działania dotyczące internacjonalizacji śląskich firm sektora MŚP.

Jak wynika z informacji urzędu marszałkowskiego, w Centrum już teraz świadczone są usługi eksperckie dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie eksportu oraz handlu zagranicznego w ramach Unii Europejskiej i poza nią. Prowadzone są bezpłatne szkolenia, warsztaty i konferencje dla przedsiębiorców, organizowane są misje gospodarcze i wyjazdy studyjne, a także świadczone są indywidualne usługi doradcze.

W ramach funkcjonowania Centrum dostępne są również usługi doradców zagranicznych, m.in.: wsparcie w zakresie nawiązywania kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami polskimi, a przedsiębiorcami zagranicznymi z danego rynku zagranicznego.

Według wcześniejszych informacji unijny projekt InterSilesia zapewni usługi kierowane do kilkuset przedsiębiorców. W finansowanym głównie z unijnych środków programie Global Silesia, również prowadzonym przez samorząd regionu oraz Fundusz Górnośląski, zaplanowano 56 wydarzeń o charakterze biznesowym w kraju i za granicą, z których ma skorzystać 236 przedsiębiorców.

Istniejący od 25 lat Fundusz Górnośląski to spółka należąca w większości do samorządu woj. śląskiego. Do jej głównych zadań należy rozwój rynków kapitałowych w regionie oraz działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy. Misję realizuje m.in. poprzez inwestycje w podmioty gospodarcze oraz współpracę z samorządami.

Samorząd woj. śląskiego już w poprzednich latach prowadził i deklarował działania na rzecz umiędzynarodowienia regionalnej przedsiębiorczości. W 2020 r. m.in. informował o wartym blisko 25 mln zł i rozpisanym do 2023 r. programie Global Silesia, zakładającym promocję inwestycyjną woj. śląskiego i wsparcie firm z regionu na świecie.

Według wcześniejszych informacji z początku br. projekt InterSilesia ma też zakładać m.in. tworzenie biur gospodarczych w wybranych krajach.

