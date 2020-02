Śląskie: Powstanie operator rewitalizacji terenów poprzemysłowych

W woj. śląskim powstanie specjalistyczny podmiot, który zajmie się rewitalizacją i zagospodarowaniem terenów zdegradowanych przez przemysł. W jego utworzenie zaangażowały się Węglokoks, JSW Innowacje i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Porozumienie o współpracy w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych, które zakłada utworzenie takiego operatora, podpisali w poniedziałek w Katowicach prezesi Węglokoksu Tomasz Heryszek, JSW Innowacje Jarosław Mrozek oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek.

Jak przypomniał wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda, powołanie operatora przewidziano w rządowym Programie dla Śląska. "Operator rewitalizacji ma na celu przywrócenie impulsu gospodarczego w tych miejscach, gdzie do tej pory nie mogliśmy inicjować nowych działalności gospodarczych z uwagi na zdegradowane tereny" - zaznaczył.

Podkreślił, że takich terenów w woj. śląskim nie brakuje. Dodał, że celem inicjatywy jest to, by oczekujące dziś na rewitalizację nieruchomości stały się "elementami rozwijającego się Śląska". "To zadanie i zobowiązanie, ale też szansa, by proces transformacji surowcowo-energetycznej odbywał się w takim zdrowym patrzeniu na wszystkie elementy pozwalające tworzyć nowe impulsy gospodarcze" - ocenił Gawęda.

Jak wskazywali w poniedziałek inicjatorzy przedsięwzięcia, utworzenie operatora będzie efektem połączenia możliwości kapitałowych, organizacyjnych i kompetencyjnych jednych z największych i najważniejszych przedsiębiorstw w woj. śląskim, w których wiodącą rolę odgrywa Skarb Państwa.

Zdegradowane przez przemysł tereny zajmują w woj. śląskim prawie 7 tys. ha, czyli ok. 5,5 proc. powierzchni regionu; znajdują się często w atrakcyjnych z perspektywy biznesu miejscach.

Przystępując do powołania operatora, który zajmie się zagospodarowaniem konkretnych terenów, Węglokoks, JSW Innowacje i KSSE przygotują listę najpilniejszych zadań. Pierwszym z nich ma być zagospodarowanie pohutniczego obszaru o powierzchni 175 ha, położonego w pobliżu centralnej dzielnicy Rudy Śląskiej - Nowego Bytomia, a należącego dziś do Huty Pokój (z grupy Węglokoksu).