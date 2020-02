Śląskie: Powstanie operator rewitalizacji terenów poprzemysłowych (aktualizacja)

W woj. śląskim powstanie specjalistyczny podmiot, który zajmie się rewitalizacją i zagospodarowaniem terenów zdegradowanych przez przemysł. W jego utworzenie zaangażowały się Węglokoks, JSW Innowacje i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Porozumienie o współpracy w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych, które zakłada utworzenie takiego operatora, podpisali w poniedziałek w Katowicach prezesi Węglokoksu Tomasz Heryszek, JSW Innowacje Jarosław Mrozek oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek.

Jak przypomniał wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda, powołanie operatora przewidziano w rządowym Programie dla Śląska. "Operator rewitalizacji ma na celu przywrócenie impulsu gospodarczego w tych miejscach, gdzie do tej pory nie mogliśmy inicjować nowych działalności gospodarczych z uwagi na zdegradowane tereny" - zaznaczył.

Podkreślił, że takich terenów w woj. śląskim nie brakuje. Dodał, że celem inicjatywy jest to, aby oczekujące dziś na rewitalizację nieruchomości stały się "elementami rozwijającego się Śląska". "To zadanie i zobowiązanie, ale też szansa, by proces transformacji surowcowo-energetycznej odbywał się w takim zdrowym patrzeniu na wszystkie elementy pozwalające tworzyć nowe impulsy gospodarcze" - ocenił Gawęda.

"Mamy tu np. na uwadze rozwój technologii, które są dziś stosowane na szeroką skalę np. w Japonii, a które mogą być jakby przełożone na potrzeby naszego rozwoju. Wykorzystujemy również całe zaplecze naukowo-badawczo-technologiczne, (…) instytuty, które aktywnie włączają się i zbliżają do tego, by realizować swoje projekty razem z przedsiębiorstwami - nie tylko państwowymi" - wyjaśnił wiceminister.

Wyraził przekonanie, że wynikające z tej inicjatywy projekty gospodarcze będą tworzyły nowe wartości nie tyle w kategorii "co po węglu", lecz "co można rozwijać równolegle". Wymienił produkcję "paliw przyszłości", karbochemię, produkcję metanolu, gazu syntezowego czy wykorzystanie wodoru jako magazynu energii - jako technologie będące szansą rozwoju woj. śląskiego w procesie transformacji surowcowo-energetycznej.

Jak wskazywali w poniedziałek inicjatorzy przedsięwzięcia, utworzenie operatora będzie efektem połączenia możliwości kapitałowych, organizacyjnych i kompetencyjnych jednych z największych i najważniejszych przedsiębiorstw w woj. śląskim, w których wiodącą rolę odgrywa Skarb Państwa.

Zdegradowane przez przemysł tereny zajmują w woj. śląskim prawie 7 tys. ha, czyli ok. 5,5 proc. powierzchni regionu; znajdują się często w atrakcyjnych z perspektywy biznesu miejscach. Największy ich udział jest w subregionach: zachodnim (1686 ha - 12,5 proc. całości) oraz centralnym (4116 ha - 7,3 proc. całości).

Przystępując do powołania operatora, który zajmie się zagospodarowaniem konkretnych terenów, Węglokoks, JSW Innowacje i KSSE przygotują listę zadań. Jak mówił w poniedziałek prezes Węglokoksu Tomasz Heryszek, pierwszym z nich będzie zagospodarowanie terenów należących dziś do Huty Pokój w Rudzie Śląskiej (z grupy Węglokoksu).

Projekt "Nowy Pokój" zakłada zagospodarowanie mocno zdegradowanego pohutniczego obszaru o powierzchni 175 ha, położonego w pobliżu centralnej dzielnicy Rudy Śląskiej - Nowego Bytomia. Heryszek akcentował m.in., że tereny te znajdują się w centrum Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, są świetnie skomunikowane z siecią kolejową i drogową.

Powołanie operatora rewitalizacji ma wynikać m.in. z diagnozy Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+" z 2013 r. Wykazano w niej dużą liczbę obszarów zdegradowanych, niewłaściwą organizację procesu ich rewitalizacji terenów zdegradowanych czy brak systemowego wsparcia dla terenów z problemami, których skala przekracza możliwości władz lokalnych i regionalnych.

Według partnerów projektu konkluzje te pozostają aktualne, jednak władze państwa i instytucje Unii Europejskiej coraz wyraźniej widzą konieczność systemowego rozwiązania problemu i wsparcia podejmowanych inicjatyw odpowiedniej wielkości funduszami.

Pracując nad sprawą zdiagnozowano m.in. że jego skala wymaga od interesariuszy, czyli państwa, samorządów, właścicieli terenów - powołania agencji, czy organizacji o charakterze co najmniej regionalnym, której kluczowym zadaniem będzie kompleksowe zagospodarowywanie terenów.

Wśród kolejnych etapów przygotowania przedsięwzięcia przewidziano: powołanie podmiotu, który przygotuje ramy organizacyjno-prawne jednostki oraz szczegółowe procedury działania, audyt prawny i przygotowanie zmian w regulacjach prawnych, ukonstytuowanie się docelowej struktury właścicielskiej oraz przyjęcie pięcioletniego planu realizacji zadań.

Następnie mają powstać: dokumenty strategiczne i szczegółowy plan działań (wraz ze wskazaniem źródeł finansowania), baza danych o podmiotach, które mogą realizować prace projektowe i wykonawcze w zakresie odzysku i rekultywacji terenów zdegradowanych, przygotowanie katalogu dobrych praktyk i list referencyjnych. Ostatnim etapem będzie wybór zadań do realizacji.

Wśród źródeł finansowania założono: środki publiczne międzynarodowe, krajowe i regionalne (dotacyjne i zwrotne), planowany Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, fundusze związane z likwidacją zakładów górniczych, środki unijne na rekultywację i rewitalizację, Fundusze Norweskie i Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy krajowe fundusze celowe (np. NFOŚiGW).

Porozumienie spółek ws. m.in. powołania operatora rewitalizacji terenów poprzemysłowych zawarto podczas konferencji "Śląski ład - tereny poprzemysłowe impulsem regionalnego rozwoju", zorganizowanej w poniedziałek w Gmachu Sejmu Śląskiego przez wiceministra Gawędę, europoseł Izabelą Kloc i wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka.