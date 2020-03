Śląskie: Producent części samochodowych dzieli się wiedzą o produkcji przyłbic

Inżynierowie specjalizującego się w produkcji samochodowych układów kierowniczych koncernu Nexteer Automotive od kilku dni produkują w technice 3D przyłbice dla pracowników ochrony zdrowia. Deklarują pomoc w uruchomieniu takiej produkcji każdemu właścicielowi drukarki 3D.

Jak przekazał PAP we wtorek menedżer ds. komunikacji na region Europy, Afryki i Ameryki Południowej w Nexteer Automotive Piotr Dembiński, finansowana przez firmę produkcja masek, które trafiają do lekarzy i ratowników walczących z epidemią koronawirusa, ruszyła w tyskim centrum technicznym Nexteer w ciągu dwóch dni.

Projekt powstał we współpracy ze znajomym jednego z menedżerów centrum technicznego, który przekazał firmie design masek i sam je wytwarza. Inżynierowie z Tychów produkują ok. 100 masek na dobę, korzystając z drukarek 3D, których firma używa zwykle do prototypowania układów kierowniczych dla klientów koncernu, w tym marek jak: BMW, Citroen, Fiat czy Peugeot.

"Na co dzień zwiększamy bezpieczeństwo i komfort kierowców, jednak w zaistniałej sytuacji chcemy wesprzeć tych, których praca jest obecnie zdecydowanie najważniejsza - lekarzy i ratowników. Z inicjatywą wyszli nasi inżynierowie" - zaznaczył we wtorek Dembiński.

"Przy okazji namawiamy także inne firmy posiadające drukarki 3D do włączenia się do pomocy. Chętnie podzielimy się projektem i poradą, jak rozpocząć produkcję" - zadeklarował przedstawiciel Nexteer, podając adres kontaktowy: piotr.dembinski@nexteer.com.

Tyscy inżynierowie firmy szacują, że do końca tygodnia wyprodukują ok. 500 przyłbic. Ich dysponowaniem zajmuje się tyski samorząd, z którym specjaliści Nexteer pozostają w kontakcie. Firma ma zamiar wytwarzać maski tak długo, jak tylko będzie miała odpowiednie materiały do ich produkcji.

"Pomoc, z jaką zgłaszają się do nas firmy działające na terenie miasta, nieustannie nas zaskakuje" - zaznaczył cytowany w komunikacie Nexteer prezydent Tychów Andrzej Dziuba.

"To bardzo budujące, że w trudnych sytuacjach potrafimy się zjednoczyć i wzajemnie wspierać. Teraz tego wsparcia najbardziej potrzebują służby medyczne - dlatego maski trafią w pierwszej kolejności do ratowników medycznych z pogotowia ratunkowego oraz lekarzy i pielęgniarek w dwóch tyskich szpitalach" - dodał prezydent Tychów.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez w Tychach jest drugą w woj. śląskim placówką - po Raciborzu - przekształconą w związku z zagrożeniem koronawirusem w szpital o profilu zakaźnym. Dysponuje ok. 250 łóżkami dla takich chorych. W Tychach działa także Szpital Miejski.

Nexteer Automotive Poland jest polskim oddziałem Nexteer Automotive, globalnej firmy produkującej układy kierownicze ze wspomaganiem hydraulicznym i elektrycznym, kolumny kierownicze oraz produkty do układów jezdnych dla producentów oryginalnych podzespołów.

W Polsce są dwa zakłady Nexteer Automotive: w Gliwicach i w Tychach. Zatrudniają łącznie ponad 1,6 tys. osób. Tyska fabryka Nexteer Automotive jest zarazem jednym z największych zakładów firmy na świecie pod względem zatrudnienia i wielkości produkcji. Od kilku lat działa tam centrum techniczne prowadzące prace badawczo-rozwojowe.