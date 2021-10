Śląskie: Program „Cyfrowa gmina” wkracza do samorządów południa regionu

Samorządowcy z gmin południa województwa śląskiego odebrali we wtorek w Bielsku-Białej czeki na dotacje z programu „Cyfrowa gmina”. Ma on pomóc w zapewnieniu sprzętu i oprogramowania niezbędnego do sprawnego funkcjonowania państwa.

"Cyfrowa gmina" pozwoli też sfinansować szkolenia, dzięki którym wdrożenie nowych rozwiązań przebiegnie sprawnie.

"+Cyfrowa gmina+ to program bardzo wdzięczny z punktu widzenia odbiorców, czyli samorządowców, ponieważ są to czyste środki w formie grantu. (…) Są to pieniądze przeznaczone na cyfryzację, ale bardziej szczegółowo: na zakup sprzętu, na informatyzację urzędów i jednostek podległych, czy też oprogramowania" - powiedział we wtorek sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Premiera Adam Andruszkiewicz.

Jak dodał, w gminach przeprowadzony zostanie audyt z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jest on obowiązkowy przy tym programie. Celem jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa państwa.

"Wierzymy, że samorządowcy najlepiej wiedzą, w które obszary z zakresie cyfryzacji warto zainwestować pieniądze" - powiedział Andruszkiewicz, dodając zarazem, że w ramach przekazanych pieniędzy można będzie rozliczyć wydatki poniesione przez gminy na informatyzację w pandemicznym roku 2020.

Jak podkreślił, za rządów PiS w Polsce odbywa się "cyfrowa rewolucja". "Wiele usług zostało wprowadzonych do świata wirtualnego. Wiele spraw Polacy załatwiają z domu, zarówno urzędowych, jak i ochrony zdrowia, czy rolnictwa" - dodał Andruszkiewicz.

Minister rolnictwa Grzegorz Puda podkreślił, że niezwykle ważne jest, iż pieniądze, które trafią do gmin, będą w formie dotacji. "W trudnych czasach +covidu+ budżety są ograniczone, a taka dotacja nie wymaga wkładu własnego" - powiedział.

Wśród miast, które skorzystają z programu jest Skoczów na Śląsku Cieszyńskim. Z "Cyfrowej gminy" popłynie tam 401 tys. zł. Burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko powiedział PAP, że samorząd chce unowocześnić gminę szczególnie w dziedzinie oprogramowania, by wspomagało pracę magistratu na styku z obywatelem. "Tam, gdzie robiliśmy coś używając papieru bądź programu wychodzącego z końcem roku z użytku, jak SEKAP w województwie śląskim, wejdzie nowe oprogramowanie. We własnym zakresie kupiliśmy już po to serwery" - powiedział samorządowiec.

Wójt Węgierskiej Górki Piotr Tyrlik powiedział PAP, że jego gmina otrzyma 451 tys. zł. "Zaczęliśmy modernizację. Wszystkie +okablowania+ już są. Brakuje nam sprzętu i oprogramowania. Te pieniądze zostaną na ten cel wykorzystane. Mieszkańcy będą mogli prawie wszystko załatwić bez wizyty w urzędzie. (…) Gdyby nie było takiego programu, to wiele gmin mogłoby co najwyżej rozmawiać o komputeryzacji. Części gmin nie stać na wykonanie zadań, które są ustawowe. To bardzo drogi sprzęt; musi posiadać atesty, zabezpieczenia"- powiedział Tyrlik.

Na program "Cyfrowa gmina" trafi łącznie 1 mld zł. Nabór wniosków od gmin prowadzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W pierwszym, który ruszył 18 października, mogły wziąć udział 733 gminy z całej Polski, w tym 44 z województwa śląskiego. To samorządy z subregionu południowego.

Ogólna kwota przeznaczona na sfinansowanie pierwszego naboru to ponad 178 mln zł. Z tej puli na południe w Śląskiem trafi 10 mln zł. W kolejnych naborach przekazane zostaną następne dotacje dla gmin. Minister Andruszkiewicz powiedział PAP, że łączenie województwo śląskie otrzyma 50 mln zł. Drugi nabór rozpocznie się w połowie listopada br.

Program "Cyfrowa Gmina" finansowany jest z funduszy europejskich, w ramach programu React-EU. Pieniądze na cyfryzację gmin zostały podzielone według dwóch kryteriów: liczby mieszkańców oraz wysokości dochodów samorządu. Samorządy otrzymają dotacje w kwocie od 100 tys. do 2 mln zł i nie muszą posiadać wkładu własnego.

