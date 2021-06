Śląskie: Promesy na wsparcie inwestycji i utrzymanie miejsc pracy w MŚP

Pięć promes na rozdzielane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości dotacje do inwestycji i utrzymania miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach z woj. śląskiego przekazali we wtorek przedstawiciele urzędu marszałkowskiego tego regionu.

Odebrali je przedsiębiorcy z listy rezerwowej trzeciej z czterech tur naborów wniosków w tym zakresie. Liczba wspartych w trzecim naborze podmiotów wzrosła wcześniej z 98 do 135, dzięki zwiększeniu alokacji naboru - z pierwotnych 55 mln zł do 69 mln zł.

Dotacje do inwestycji i utrzymania zatrudnienia w MŚP są jednym z narzędzi samorządu regionu, wspierających przedsiębiorców w czasie pandemii. Poziom tego wsparcia obejmuje 85 proc. kosztów kwalifikowanych (w oparciu o pomoc de minimis), a maksymalna kwota dofinansowania to 800 tys. zł.

Cały ogłoszony w kwietniu 2020 r. "Śląski Pakiet dla Gospodarki", oparty w znacznej mierze o fundusze unijne zarządzane z poziomu województwa, pierwotnie przewidywał kwoty: 446 mln zł na pożyczki obrotowe i płynnościowe, 323 mln zł na wsparcie pracodawców, 162 mln zł wsparcia bezzwrotnego, 57 mln zł na "działania wspierające" oraz 20 mln zł na "wejścia kapitałowe".

Potem Komisja Europejska zaakceptowała wniosek zarządu woj. śląskiego o zwiększenie o 33 mln euro (czyli 148 mln zł) puli dotacji kierowanych dla przedsiębiorców, dostępnej w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego (ostatecznie w czerwcu ub. roku zarząd woj. śląskiego ogłosił, że wartość "Śląskiego Pakietu dla Gospodarki" wzrosła z 1 mld zł - o 367 mln zł).

Nabór wniosków o dotacje do inwestycji i utrzymania miejsc pracy w sektorze MŚP z woj. śląskiego prowadziło Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP - należąca do samorządu regionu tzw. instytucja pośrednicząca, koordynująca wdrażanie części RPO dot. m.in. wsparcia dla przedsiębiorczości).

Konkurs ten był realizowany w czterech rundach po 14 dni - od 28 kwietnia do 23 czerwca ub. roku. We wszystkich rundach wartość złożonych wniosków znacznie przekraczała dostępne alokacje. Stąd starania urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego oraz ŚCP na rzecz zwiększania całej alokacji konkursu wszelkimi dostępnymi funduszami.

Dzięki temu np. początkowo, w listopadzie ub. roku, spośród 348 wniosków złożonych w trzeciej rundzie konkursu wsparcie kwotą 55 mln zł otrzymały 83 mikro i małe firmy oraz 16 średnich (ostatecznie dotacje otrzymało 98 podmiotów). Zwiększona o 14 mln zł alokacja dla trzeciej rundy pozwoliła na wsparcie kolejnych 37 wniosków z listy rezerwowej: 30 złożonych przez mikro i małe firmy oraz siedem średnich.

We wtorek promesy w ramach tego dodatkowego wsparcia odebrali przedstawiciele spółek: Flukar (646 tys. zł na projekt Blue Line Oil), Halniak (561 tys. zł na rozbudowę ośrodka wypoczynkowego), LF (800 tys. zł na wprowadzenie do oferty kompaktowych frezarek), Medinova (544 tys. zł na poszerzenie zakresu usług medycyny estetycznej) i W&T (775 tys. zł na wdrożenie usługi instalacji modułowych izolacji termicznych dla sieci ciepłowniczych i przemysłowych).

W ramach pierwszej rundy konkursu "Inwestycje w MŚP" środki przekazane zostały 112 podmiotom na ponad 67 mln zł. Kolejna runda zakończyła się podpisaniem umów z 111 firmami, które otrzymały ponad 66 mln zł.

Do ostatniej, czwartej rundy naboru wpłynęło ogółem ponad 1480 projektów. Do podziału pozostało wówczas - po wcześniejszym zwiększeniu alokacji - ok. 80 mln zł. Pod koniec stycznia br. do dofinansowania wybrano 114 mikro i małych firm (łącznie 64,6 mln zł dotacji) oraz 23 średnie (łącznie 14 mln zł).

Przedstawiciele ŚCP wskazują, że pewną pulę środków z alokacji czwartego naboru pozostawiono pod kątem trwającej jeszcze procedury odwoławczej. Władze urzędu marszałkowskiego zabiegają jeszcze o możliwość dofinansowania tego konkursu kolejnymi środkami zewnętrznymi.

