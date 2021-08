Śląskie: Przebudowa drogi nr 913 do lotniska Katowice - do 15 września br.

Do 15 września br. gotowa ma być droga wojewódzka nr 913, prowadząca w kierunku lotniska Katowice – poinformował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Wykonawca zakończył już układanie nawierzchni; pozostały ostatnie prace wykończeniowe.

Chodzi o jedną z większych, prowadzonych przy wsparciu unijnym, obecnych inwestycji drogowych katowickiego ZDW. Droga wojewódzka nr 913 to jedna z tras dojazdowych do portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach. W poprzednich latach, przy wsparciu środków unijnych, rozbudowano odcinek od węzła Lotnisko trasy S1 do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w Pyrzowicach.

Obecna inwestycja obejmuje przebudowę liczącego 12,6 km odcinka drogi 913 od drogi krajowej nr 78 (przebiegającej m.in. w pobliżu lotniska) do trasy nr 86 (to odcinek tzw. "gierkówki", wiodący m.in. od Katowic i Sosnowca do węzła z S1 w Podwarpiu).

Wartość kontraktu dot. DW913, realizowanego od sierpnia 2019 r. przez firmę Strabag Infrastruktura Południe, to maksymalnie 124,9 mln zł brutto, przy wsparciu 95 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego (RPO) na lata 2014-20. Zakres prac był duży: rozebrana i wybudowana od nowa została praktycznie cała konstrukcja drogi.

Jak poinformował ZDW, wykonawca zakończył już układanie wszystkich warstw bitumicznych na DW 913. "Na uwagę zasługuje fakt, że uzyskał wysoki wynik równości podłużnej nawierzchni mierzony wskaźnikiem IRI. Jest to parametr najbardziej odczuwalny przez użytkowników ruchu. Im wyższa jego wartość, tym większy komfort jazdy. Równość nawierzchni wpływa także korzystnie na trwałość drogi" - zaznaczono w informacji ZDW.

"Pozostało jeszcze zakończenie robót brukarskich i porządkowych oraz instalacja niektórych elementów oznakowania. Wykonawca zapewnia, że termin zakończenia inwestycji, planowany na 15 września br., będzie dotrzymany" - dodano.

Przy tym kontrakcie katowicki ZDW współpracował z gminą Psary, na której zlecenie ten sam wykonawca w tym samym czasie w ciągu tej samej arterii przebudował wodociąg i kanalizację sanitarną. Ogółem roboty prowadzono na terenie czterech gmin: Ożarowice, Mierzęcice, Bobrowniki, Psary i miasta Będzina.

Ponadto katowicki ZDW, przy wsparciu funduszy unijnych z minionej perspektywy, obecnie buduje za 296,1 mln zł Wschodnią Obwodnicę Raciborza (nowy odcinek drogi nr 935, planowo do lutego 2022 r.), przebudowuje znaczną część drogi nr 791 za 238,1 mln zł oraz przebudowuje dwa odcinki drogi nr 933 Wodzisław Śląski - Jastrzębie-Zdrój i Pawłowice - Pszczyna - za 82,7 mln zł i 178,3 mln zł brutto.

