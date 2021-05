Śląskie: Przebudowa drogi nr 913 do lotniska Katowice - do połowy września br.

Do połowy września br. powinna być gotowa przebudowywana droga wojewódzka nr 913, prowadząca w kierunku lotniska Katowice. Na początku 2022 r. powinna zostać ukończona Wschodnia Obwodnica Raciborza, która będzie nową częścią drogi nr 935 – przekazały w piątek władze województwa.

Chodzi o prowadzone przy wsparciu unijnym inwestycje drogowe Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. W piątek o stanie ich realizacji, a także o innych trwających unijnych przedsięwzięciach drogowych regionu, mówił podczas podsumowania połowy obecnej kadencji samorządu wicemarszałek woj. śląskiego Dariusz Starzycki.

"Budowa drogi alternatywnej do międzynarodowego portu lotniczego w Katowicach - tu bardzo dobra informacja dla wszystkich, którzy korzystają z tego portu, ponieważ planowane otwarcie drogi to już ten rok, wrzesień tego roku. Ten projekt, warty 117 mln zł, bardzo usprawni połączenie z portem" - podkreślił Starzycki.

"Obwodnica Raciborza to projekt warty 280 mln zł, którego zakończenie planujemy na początek przyszłego roku. Przebudowę drogi nr 791 na odcinku Kolonia Poczesna - Zawiercie, prawie 25 km drogi, planujemy zakończyć również z początkiem przyszłego roku, a wartość projektu to 238 mln zł. Przebudowa drogi 933 na odcinkach Wodzisław Śląski - Jastrzębie-Zdrój i Pawłowice - Pszczyna, to projekt warty 240 mln zł; 23 km drogi, które planujemy zakończyć jeszcze w tym roku" - zasygnalizował.

Droga wojewódzka nr 913 to jedna z tras dojazdowych do portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach. W poprzednich latach, przy wsparciu środków unijnych, zakończono już rozbudowę odcinka od węzła "Lotnisko" trasy S1 do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w Pyrzowicach.

Obecna inwestycja obejmuje przebudowę liczącego 12,6 km odcinka drogi 913 od drogi krajowej nr 78 (przebiegającej m.in. w pobliżu lotniska) do trasy nr 86 (to odcinek tzw. "gierkówki", wiodący m.in. od Katowic i Sosnowca do węzła z krajową "jedynką" w Podwarpiu). Wartość kontraktu realizowanego od sierpnia 2019 r. przez firmę Strabag Infrastruktura Południe to maksymalnie 124,9 mln zł brutto, przy wsparciu 95 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego (RPO) na lata 2014-20.

Wschodnia Obwodnica Raciborza jest jedną z największych inwestycji regionu dofinansowanych środkami RPO. Również zawarta w sierpniu 2019 r. umowa z firmą Strabag Infrastruktura Południe opiewa na 296,1 mln zł; z RPO zapewniono 146 mln zł dotacji. Inwestycja ma być gotowa w lutym 2022 r. Odciąży szereg ulic Raciborza, m.in. Kozielską i Rybnicką, a docelowo ułatwi dojazd do autostrady A1.

Wschodnia Obwodnica Raciborza będzie najbardziej wysuniętym na zachód odcinkiem Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna - wieloletniej inwestycji pokrywającej się z przebiegiem drogi nr 935. Początek liczącego ok. 7,8 km nowego odcinka znajduje się w gminie Rudnik, na północ od Raciborza. Trasa rozpoczyna się rondem przy drodze krajowej nr 45. Potem przecina starą Odrę i wzdłuż kanału Ulgi biegnie do ul. Rybnickiej (obecna droga nr 935), gdzie kończy się rondem na wysokości ul. Piaskowej.

Wschodnia obwodnica Raciborza to tzw. etapy 4. i 5. planowanego połączenia Raciborza i Rybnika - w ramach powstającej Drogi Regionalnej (wszystkie planowane etapy liczą 25 km). Między obwodnicą Raciborza a Rybnikiem, gdzie większą część Drogi Regionalnej w stronę węzła A1 w Żorach zbudowało już miasto, leżą jeszcze miejscowości: Kornowac, Gaszowice, Lyski oraz Rydułtowy (ZDW przebudowuje też obecnie, do marca 2022 r., odcinek z Raciborza do Kornowaca).

Wytyczona w północnej części woj. śląskiego droga nr 791 łączy miejscowość Kolonia Poczesna, którą przecina droga krajowa nr 1, z Zawierciem, przez które przebiega droga krajowa nr 78. W 2018 r. ZDW zakończył budowę liczącej 8,4 km obwodnicy Myszkowa w jej ciągu (prace kosztowały 99,3 mln zł).

Obecnie prowadzona jest przebudowa zdecydowanej większości pozostałych odcinków drogi 791: Kolonia Poczesna DK1 - rondo w Poraju (6,3 km), od ul. Północnej w Poraju do drogi nr 789 (8,6 km), od drogi 789 do obwodnicy Myszkowa (3,4 km), od obwodnicy Myszkowa do ronda Strefa Ekonomiczna (2,5 km) oraz od tego ronda do DK 78 (3,5 km). Prowadzone od września 2019 r. prace wykonuje za 238,1 mln zł brutto firma Drog-Bud.

Również od września 2019 r. trwa przebudowa dwóch odcinków drogi nr 933 Wodzisław Śląski - Jastrzębie-Zdrój i Pawłowice - Pszczyna. Obie części inwestycji wykonuje Strabag Infrastruktura Południe; zgodnie z zamówieniem ZDW pierwszą za 82,7 mln zł brutto; drugą za 178,3 mln zł brutto.

