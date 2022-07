Śląskie: Przebudowa dworca w Raciborzu – do 2024 r.

W pierwszej połowie 2024 r. gotowy ma być dworzec kolejowy w Raciborzu (Śląskie), po zakontraktowanej w piątek przebudowie. Budynek, prócz głównego zadania obsługi podróżnych, ma zyskać funkcje kulturalne i biurowe.

Wykonawcą wartych nieco ponad 30 mln zł brutto prac jest krakowska spółka Texom, dokumentację projektową opracowała poznańska pracownia GPVT. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe SA, które przebudowują obiekt w Programie Inwestycji Dworcowych na lata 2016-23.

Jak zaznaczył w piątek sygnujący umowę z ramienia PKP SA członek zarządu spółki Krzysztof Golubiewski, jej sfinalizowaniu sprzyjała deklaracja miasta dotycząca najmu części powierzchni pod kątem funkcji publicznych i społecznych. "Racibórz zyska bardzo piękny obiekt, jedyny w swoim rodzaju w Polsce o takich funkcjach, tak funkcjonalny i tak nowoczesny" - uznał Golubiewski.

Obecny na uroczystości wiceminister sprawiedliwości, pochodzący z Raciborza Michał Woś zauważył, że raciborski dworzec został zniszczony przez powódź tysiąclecia dokładnie 25 lat wcześniej. "Wtedy to miejsce praktycznie zamarło. Przez ćwierć wieku miasto rozwijało się, a ten dworzec został ostatnim reliktem powodzi, którego jeszcze nie uporządkowaliśmy" - wskazał Woś.

Wiceminister aktywów państwowych Jan Kanthak zapewnił, że obecny rząd zrobił dla kolei tyle, co żaden wcześniejszy. "Od 2015 r. zostało zmodernizowanych czy powstało nowych ok. 800 nowych dworców, stacji, przystanków, zainwestowano ogromne środki w rozwój sieci kolejowej" - wymienił dodając, że pierwotną kwotę 25 mln zł na raciborski dworzec udało się zwiększyć do potrzebnych 30 mln zł.

Prezydent Raciborza Dariusz Polowy uściślił, że pochodzący z 1979 r. dworzec w tym mieście został zalany 7 lipca 1997 r. Podkreślił, że obecna inwestycja to jeden z efektów współpracy rządu i wszystkich szczebli samorządu. "Będzie to obiekt, który będzie na miarę Raciborza" - stwierdził Polowy.

Dotychczasowy budynek raciborskiego dworca zostanie w znacznej części rozebrany, docelowy obiekt będzie miał zmienione wymiary. Przewidziano trzy segmenty: dwa skrajne będą dwukondygnacyjne.

W środkowym segmencie przewidziano funkcję obsługi podróżnych: hol, poczekalnię, toalety, lokal handlowy i przejście do położonych na poziomie pierwszego piętra peronów (tory przebiegają po nasypie). Na górze przewidziano częściowo kryty taras, będący letnią poczekalnią, z widokiem na oś. ul. Mickiewicza zamkniętą kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

W północnym segmencie przestrzeń na parterze zajmie miasto, a na piętrze ulokują się kolejowe spółki; w południowym na parterze znajdą się cztery lokale komercyjne i wejście do zaplanowanej na piętrze strefy kultury, prowadzonej przez samorząd.

Elewacja ze znacznymi przeszkleniami ma być częściowo ceglana, częściowo otynkowana na szaro, z miejscowym zastosowaniem metalowych okładzin. Wyniesiony szczyt centralnej części zwieńczy zegar i podświetlany napis z nazwą dworca. Na południowej ścianie zaplanowano ogród wertykalny.

Raciborski dworzec jest jednym z sześciu w woj. śląskim, które mają zostać przebudowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-23. W regionie, w którym znajduje się blisko 40 czynnych dworców kolejowych, zapowiedziano modernizację jeszcze pięciu: w Czechowicach-Dziedzicach, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Dąbrowie Górniczej Gołonogu oraz Sosnowcu Maczkach.

