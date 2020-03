Śląskie: Przebudowa linii kolejowej do Wisły rusza w poniedziałek

W poniedziałek ruszy przebudowa linii kolejowej do Wisły Głębiec; potrwa ona do końca 2021 r. – poinformowały w piątek PKP Polskie Linie Kolejowe. Jednotorowy szlak zostanie zamknięty, a kolej wprowadzi zastępczą komunikację autobusową - dwie linie.

"Zastępcza komunikacja autobusowa będzie na odcinkach Bielsko-Biała - Skoczów - Ustroń - Wisła Głębce oraz Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg - Chybie Mnich - Pierściec - Skoczów - Goleszów - Ustroń - Wisła Uzdrowisko" - poinformowała w komunikacie Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.

Szczegółowe informacje na temat zmian można znaleźć w internecie pod adresem: https://www.kolejeslaskie.com/zastepcza-komunikacja-autobusowa-na-linii-do-wisly/.

Głowacka podała, że efektem inwestycji będzie poprawa kolejowego połączenia południa Polski z Beskidem Śląskim. "Z Katowic do Wisły Głębce dojedziemy w ok. 1 godz. 40 min, to o ponad pół godziny szybciej niż obecnie. Składy pasażerskie przyspieszą miejscami z 20-30 km na godz. do 80-120 km na godz. Na zrewitalizowanych odcinkach będzie więcej pociągów" - poinformowała.

Wymienionych zostanie prawie 52 km torów. Przebudowane będą 23 perony - m.in. na stacjach Skoczów, Goleszów, Cieszyn, Ustroń i Wisła Uzdrowisko. "Wszystkie zostaną dostosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się" - powiedziała Głowacka.

W Skoczowie powstanie Lokalne Centrum Sterowania, wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Zwiększy się też poziom bezpieczeństwa na 81 przejazdach kolejowo-drogowych.

Wymiernym efektem będzie wznowienie pod koniec 2021 r. kursowania pociągów pasażerskich między Goleszowem a Cieszynem. "To duże ułatwienie dla mieszkańców, studentów, turystów" - podkreśliła przedstawicielka PKP PLK.

Zakończenie prac zaplanowano na grudzień 2021 r. Wartość inwestycji to prawie 460 mln zł, z czego 85 proc. pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.