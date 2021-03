Śląskie: Przedszkole o profilu sportowym powstało w Czańcu

Przedszkole o profilu sportowym dla 50 dzieci utworzył w Czańcu samorząd Porąbki nieopodal Bielska-Białej. Do stworzenia placówki gmina wykorzystała istniejącą hale sportową miejscowego Ludowego Klubu Sportowego – podały w środę władze gminy.

"To nie była budowa placówki od podstaw. Do stworzenia przedszkola gmina wykorzystała istniejący obiekt LKS Czaniec, dzięki czemu dzieci mają tu do dyspozycji dużą, wielofunkcyjną salę gimnastyczną i dwa boiska sportowe. To były przesłanki, aby przedszkole miało profil sportowy. Wszystko jest ogrodzone, a co za tym idzie bezpieczne, a obok znajduje się duży parking" - powiedział wójt Porąbki Paweł Zemanek.

Samorządowiec dodał, że do adaptacji pod dwuoddziałowe przedszkole posłużył narożnik budynku LKS.

"Istotą planowanego przedsięwzięcia było trwałe oddzielenie od siebie projektowanej części przedszkolnej od istniejącej części klubu sportowego. Obie części mają nie tylko odrębne wejścia, ale również własne wewnętrzne instalacje, pozwalające na niezależne rozliczanie mediów" - podał Zemanek.

Rzecznik samorządu Porąbki Krzysztof Fiołek powiedział, że zajęcia sportowe prowadzone będą w wymiarze 15-30 minut dwa razy w tygodniu.

"Długością i intensywnością będziemy je dostosowywali do wieku dzieci. Na razie planujemy zatrudnić nauczyciela wychowania fizycznego, który poprowadzi zajęcia ogólnorozwojowe. W przyszłości zastanowimy się, jakie i kiedy zajęcia wprowadzić przedszkolakom" - dodał.

Fiołek dodał, że inwestycja kosztowała ponad 1,18 mln zł. Porąbka 730 tys. zł na ten cel pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W gminie Porąbka mieszka ok. 15,5 tys. osób.