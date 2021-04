Śląskie: Przejście podziemne pod drogą wojewódzką 941 usprawni ruch pieszych w Wiśle

Przejście podziemne pod drogą wojewódzką 941 chce wybudować samorząd Wisły. Ułatwiłoby ono ruch pieszy między centrum kurortu i dworcem kolejowym. Obecnie mieszkańcy i turyści muszą przechodzić przez ruchliwą ulicę – podał burmistrz Wisły Tomasz Bujok.

"Mamy pełną dokumentację projektową. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach umacnia konstrukcję drogi w taki sposób, by można to było wykorzystać przy budowie przejścia. Jesienią zamierzamy wystąpić o pozwolenie na budowę. Chcielibyśmy zrealizować inwestycję - jeśli pozwolą nam na to finanse, względnie pomoże nam marszałek województwa śląskiego - w przyszłym roku" - powiedział burmistrz.

Samorządowiec powiedział, że znaczna część prac została już zrealizowana przy okazji modernizacji przez ZDW drogi. "Wykonana została praktycznie cała konstrukcja żelbetowa przejścia. Wystarczy tylko usunąć ziemię, wykonać pochylnię i wykończyć odpowiednio całość. To byłoby nasze zadanie. Chcielibyśmy to zrobić wspólnie z urzędem marszałkowskim. Zależy nam wspólnie na wyprowadzeniu ruchu pieszych z drogi wojewódzkiej, na której co 100 m są pasy dla pieszych. To powoduje spowolnienie ruchu i ma skutki w jego płynności" - powiedział Tomasz Bujok.

Inwestycja szacowana jest na ok. 4 mln zł. "Oczywiście, to nie będzie przejście z lokalami w środku. Ma być proste, jasne i krótkie" - dodał burmistrz.

ZDW modernizuje obecnie 5,1-km odcinek drogi wojewódzkiej 941 w Wiśle. Koszt prac to 98,9 mln zł. Prace ruszyły wiosną 2019 r. i planowo mają się zakończyć jesienią br.

Droga wojewódzka 941, popularnie zwana Wiślanką, liczy 33 km. Rozpoczyna się od węzła w Harbutowicach i biegnie przez Ustroń i Wisłę do Istebnej. To jednak z najbardziej ruchliwych dróg w regionie.

