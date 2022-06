Śląskie: Pula unijnych środków dla regionu przekroczy 5 mld euro

W obecnej perspektywie finansowej pula unijnych środków dla woj. śląskiego przekroczy 5 mld euro; to ponad 180 mln euro więcej niż wcześniej zakładano – wynika z informacji Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

"Otrzymaliśmy bardzo dobrą informację o wzroście środków, które zostaną przyznane woj. śląskiemu w ramach programów europejskich. To wzrost z 4 mln 858 mln euro do 5 mld 41 mln euro - tym samym przekroczyliśmy barierę 5 mld kwoty przyznanej na województwo" - poinformował we wtorek sekretarz woj. śląskiego Dariusz Ptaś.

Na tę kwotę - jak tłumaczył sekretarz podczas wtorkowego spotkania śląskich samorządowców w Lublińcu - składa się zarówno ponad 2,7 mld euro środków objętych Funduszem Spójności (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego), jak i pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Sekretarz województwa przypomniał, iż obecnie regionalny samorząd pracuje nad kolejną wersją regionalnego programu operacyjnego. Jego zatwierdzenie będzie możliwe po podpisaniu tzw. Umowy Partnerstwa na poziomie rządowym.

"Z niecierpliwością czekamy na podpisanie Umowy Partnerstwa, a następnie na zatwierdzenie naszego programu operacyjnego" - powiedział Dariusz Ptaś podczas wtorkowych obrad Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Sekretarz przypomniał, że dostępne są również unijne środki na programy wspierające uchodźców z Ukrainy.

"W sumie środki przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy na poziomie województwa mogą sięgnąć ponad 20 mln euro, czyli ponad 90 mln zł. Powinno to pozwolić na realizację wielu zadań na poziomie gmin" - ocenił Dariusz Ptaś, zapowiadając m.in. kolejne projekty wspierające oświatę oraz służące włączaniu obywateli Ukrainy w funkcjonowanie w polskim społeczeństwie.

Projekty dotyczące wsparcia Ukraińców na rynku pracy (m.in. szkolenia zawodowe i językowe) realizuje również Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, jednak zainteresowanie wykorzystaniem dostępnych na te cele środków - jak ocenił we wtorek sekretarz województwa - jest mniejsze od spodziewanego.

