Pyskowice analizują możliwość skorzystania z programu Kolej Plus

Samorząd Pyskowic analizuje możliwości skorzystania z rządowego programu Kolej Plus przy reaktywacji połączenia kolejowego do przystanku Pyskowice Miasto. Tamtejsze władze uwzględniają, że pokrycie wkładu własnego do projektu zadeklarowała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Pod koniec czerwca br. władze GZM, która zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, w tym Pyskowice podały, że pracują ze swoimi miastami i gminami członkowskimi nad zgłoszeniem projektów do programu Kolej Plus.

Metropolia zadeklarowała możliwość zapewnienia wkładu własnego do takich projektów ramach Kolei Plus, które byłyby zbieżne z istniejącą koncepcją Kolei Metropolitalnej.

Blisko 5-kilometrowa linia kolejowa nr 198 powstała w latach 60. ub. wieku, wiodąc od peryferyjnej stacji Pyskowice na linii 132, łączącej m.in. Gliwice ze Strzelcami Opolskimi i Opolem, do przystanku w centrum tego 17-tysięcznego miasta. Przystanek Pyskowice Miasto był jednym z końcowych w dawnej sieci kolejowych połączeń regionalnych w woj. śląskim.

W przeszłości zelektryfikowana linia nr 198 została zamknięta w 2000 r. W ostatnich latach pojawiły się pomysły jej reaktywacji, uwzględnione m.in. koncepcji Kolei Metropolitalnej. Kolej Metropolitalna to jeden z głównych projektów GZM, zakładający stopniowe, w perspektywie 20 lat, utworzenie kolejowego trzonu transportu publicznego na obszarze Metropolii.

We wtorek pyskowicki samorząd podał w swoim biuletynie, że w internetowej sondzie, w której sformułowano pytanie "Czy zrezygnował(a)by Pan/i z samochodu na rzecz pociągu, gdyby istniało bezpośrednie połączenie kolejowe na trasie Pyskowice Miasto-Gliwice przez stację Pyskowice", na 4,3 tys. oddanych głosów 72 proc. zawierało odpowiedź twierdzącą.

"Pojawiła się bardzo duża szansa na reaktywację połączenia kolejowego na trasie Pyskowice Miasto-Gliwice. Zdecydowana większość środków potrzebnych na realizację zadania może pochodzić z rządowego programu Kolej Plus, pokrycie części kosztów zadeklarowała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia" - napisano w pyskowickim biuletynie.

"Przywrócenie bezpośredniej komunikacji kolejowej Pyskowic z Gliwicami jest niepowtarzalną okazją na rozwój miasta. Z drugiej strony to poważna i kosztowna inwestycja, związana ze sporymi nakładami finansowymi również w przyszłości" - zastrzegli lokalni samorządowcy.

Jak wyliczyli, realizacja zależy od wielu czynników - m.in. wysokości pomocy, wyników trwających analiz, efektów rozmów i uzgodnień z miastem Gliwice i GZM, czy zainteresowania mieszkańców tą drogą komunikacji z Gliwicami. "Dlatego tak duże znaczenie dla powodzenia inicjatywy ma wyraźne, jednoznaczne poparcie pyskowiczan, któremu dali wyraz z sondzie" - wskazano w biuletynie.

Uściślono też, że po modernizacji sieci pociąg zatrzymywałby się na stacjach i przystankach: Pyskowice Miasto, Pyskowice, Gliwice Kuźnica, Gliwice Łabędy, Gliwice os. Kopernika (nowy) oraz Gliwice. Dodatkowo przy stacjach: Pyskowice i Pyskowice Miasto powstałyby strefy park&ride, z parkingami samochodowymi i rowerowymi dla osób przesiadających się na pociąg.

Nabór wniosków od samorządów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej Plus zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, ogłosił 26 maja br. Według rządowych szacunków na realizację programu zostanie przeznaczone 6,5 mld zł do 2028 r. Wstępnie wytypowano 20 projektów. Rząd przekonuje, że program będzie korzystny dla samorządów, bowiem 85 proc. wartości zaplanowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez PKP PLK.

Wnioski w ramach programu samorządy mogą składać do 26 sierpnia br. Potem nastąpi wstępna kwalifikacja, po której samorządy będą miały rok na przygotowanie wstępnych koncepcji - z zakresem i założeniami inwestycji, a także zapewnieniem finansowania. W ciągu kolejnych trzech miesięcy PLK przygotują ostateczną listę projektów - do zatwierdzenia. Prace budowlane mogłyby zacząć się w latach 2023-2024 i być prowadzone do 2028 r.

Na początku czerwca br. GZM rozstrzygnęła przetarg na wykonanie wstępnego studium wykonalności Kolei Metropolitalnej - na podstawie wykonanej przez ekspertów Politechniki Śląskiej czterowariantowej koncepcji takiej kolei (to opracowanie było gotowe na początku ub. roku). Wstępne studium ma określić, które z zaproponowanych rozwiązań są możliwe do realizacji oraz w jakim zakresie.