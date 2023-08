Śląskie: Pyskowice zakończyły przebudowę głównej ulicy miasta

Samorząd Pyskowic (woj. śląskie) zakończył dwuletnią przebudowę ciągu ulic, tworzących główne połączenie komunikacyjne miasta na kierunku wschód-zachód. Remont osi ul. kard. Stefana Wyszyńskiego – Rynek – Armii Krajowej – Mickiewicza kosztował ponad 12 mln zł.

Jak przypomniał w środę pyskowicki magistrat, przebudowa korytarza wschód-zachód rozpoczęła się w styczniu 2022 r. od modernizacji ul. kard. Stefana Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do połączenia z ul. Bytomską (droga krajowa nr 94).

"Po ośmiu miesiącach gotowa była nowa nawierzchnia, chodnik, brakująca część kanalizacji deszczowej i system odwadniający. I przyszedł czas na dalszy etap" - podało miasto.

Od jesieni ub. roku przebudowano ulice: kard. Stefana Wyszyńskiego na pozostałym odcinku, Rynek, Armii Krajowej i Mickiewicza (do skrzyżowania z obwodnicą tworzoną przez DK94). Przebudowane zostały parkingi na rynku i częściowo chodniki.

Miasto wyjaśniło, że przebudowa tego ciągu wynikała ze złego stanu technicznego ulic. "Ale rewaloryzacja tego drogowego korytarza wpłynie nie tylko na poprawę bezpieczeństwa i komfortu ruchu w obrębie centrum oraz podniesienie jego estetyki. Inwestycja wpisuje się w całościowy plan modernizacji układu komunikacyjnego Pyskowic i jego udrożnienie" - zasygnalizował magistrat.

Plan ten obejmuje m.in. przebudowę ulic: Szopena i Kazimierza Wielkiego oraz Sikorskiego.

"W dalszej perspektywie rysuje się możliwość powstania +małej obwodnicy+ od ul. Mickiewicza do ul. Piaskowej oraz odnowienia ul. Gliwickiej od DK94 do granic miasta, wraz z likwidacją niebezpiecznych rozwiązań (np. połączenia przy dyskoncie przy ul. Zaolszany) z przywróceniem możliwości zawracania w stronę rynku dla mieszkańców południowej części miasta i ścieżką rowerową do Czechowic" - dodał samorząd Pyskowic.

Magistrat zaznaczył, że zakończona inwestycja w oś wschód-zachód w dużej mierze została pokryta środkami zewnętrznymi. Oba etapy (ubiegłoroczny i tegoroczny) kosztowały blisko 12,2 mln zł.

Do pierwszego etapu, o wartości 6,6 mln zł, Pyskowice dostały 3,6 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3,6 mln zł (55 proc. nakładów). Tegoroczny etap prac kosztował 5,6 mln zł, z czego 4,7 mln zł (84 proc. kosztów) zapewniły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Budować CPK czy wyrzucić projekt do kosza? Zapytaliśmy o to polityków różnych partii podczas Debaty Wyborczej. Zobaczcie odpowiedzi

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl