Śląskie: Region będzie współfinansował wstępną dokumentację dla linii kolejowej nr 190

Samorząd woj. śląskiego będzie współfinansował opracowanie dokumentacji potrzebnej w II etapie rządowego programu Kolej Plus, pod kątem starań o dotację do rewitalizację nieczynnej dziś linii kolejowej nr 190 na odcinku Bielsko-Biała – Żywiec.

W poniedziałek radni Sejmiku Woj. Śląskiego zdecydowali o przekazaniu 750 tys. zł dotacji na ten cel miastu Bielsko-Biała, które przygotowało i zgłosiło projekt odbudowy linii 190 do Skoczowa do programu Kolej Plus. Projekt ten spełnia cele programu zakładającego wsparcie państwa dla lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej.

Projekt "Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała - Wadowice - Kraków)", został zakwalifikowany - obok kilkunastu innych z woj. śląskiego - do II etapu programu Kolej Plus. Przygotowało go Stowarzyszenie "Aglomeracja Beskidzka".

Stowarzyszenie tworzą miasto Bielsko-Biała oraz powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki. Pod koniec stycznia br. stowarzyszenie ogłosiło przetarg na przygotowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego do projektu, wymaganego w II etapie Kolei Plus. W zamówieniu, oszacowanym na 750 tys. zł brutto, pod koniec lutego br. otwarto oferty. Najtańsza z sześciu złożonych opiewa na 1,2 mln zł brutto.

Jak napisano w uzasadnieniu poniedziałkowej uchwały sejmiku, zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami i deklaracjami, woj. śląskie będzie współfinansowało w 50 proc. sporządzenie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego, którego koszt w tym wypadku określono na 750 tys. zł. Lider stowarzyszenia, miasto Bielsko-Biała, wykorzysta dotację na pokrycie 50 proc. kosztów studium.

Linia kolejowa nr 190 Cieszyn - Bielsko-Biała została otwarta w 1888 r. jako część austro-węgierskiej Kolei Miast Śląskich i Galicyjskich (niem. Schlesischen und Galizischen Städtebahnlinie), poprowadzonej od Kojetína do Kalwarii Zebrzydowskiej. W całości jednotorowa linia została zelektryfikowana na odcinku Bielsko-Biała Główna - Skoczów w 1982 r.

Ruch pociągów relacji Cieszyn - Bielsko-Biała Główna zawieszono w 2009 r., a w 2013 r. PKP Polskie Linie Kolejowe wyłączyły z eksploatacji odcinki linii nr 190 z Bielska-Białej do Skoczowa oraz z Goleszowa do Cieszyna.

Niespełna 10-kilometrowy odcinek Goleszów - Cieszyn i 6-kilometrowy Skoczów - Goleszów, są obecnie rewitalizowane w ramach remontu 41-kilometrowego odcinka z Chybia do Wisły Głębiec oraz odbudowy połączenia z Goleszowa do Cieszyna.

Przygotowany w poprzednich latach unijny projekt pod nazwą "Rewitalizacja linii nr 694/157/190/191 Bronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Cieszyn/Wisła Głębce" jest jedynym projektem modernizacji infrastruktury kolejowej w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego na lata 2014-20. Inwestycja została ujęta w rządowym Programie dla Śląska.

Wartą 93,4 mln zł brutto umowę na realizację odcinka Goleszów - Cieszyn przedstawiciele PLK i konsorcjum firm Torkol i Mar-Bud podpisali w październiku ub. roku. W podobnym terminie zakontraktowano z Trakcją PRKiI warte 520,1 mln zł brutto prace dla odcinka Bronów/Chybie - Skoczów - Goleszów - Wisła Głębce (obejmują one fragment linii nr 190 z Goleszowa do Skoczowa).

Umowę na dofinansowanie z RPO remontu linii do Wisły i Cieszyna (273,5 mln zł do projektu RPO szacowanego na 432 mln zł) podpisano w październiku 2019 r. PKP PLK wybrały następnie wykonawców poszczególnych prowadzonych tam obecnie łącznym kosztem 647 mln zł prac i przy współpracy z samorządem województwa zapewniły finansowanie.

