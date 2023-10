Śląskie: Rekordowa liczba pasażerów w porcie lotniczym Katowice

We wrześniu tego roku w porcie lotniczym Katowice w Pyrzowicach odprawiono ponad 706 tys. podróżnych, a w trzech kwartałach 2023 r. w sumie ponad 4,48 mln pasażerów. To rekordowe wyniki w historii lotniska - wskazują władze portu, który w całym 2023 r. odprawi łącznie ok. 5,5 mln osób.

"Za nami sezon wakacyjny, który w tym roku trwał od maja do końca września. W tym czasie z siatki połączeń katowickiego lotniska skorzystało rekordowe 3,36 mln podróżnych, z tego 1,96 mln pasażerów w ruchu czarterowym. W pierwszej połowie listopada, po raz pierwszy w historii portu, obsłużymy pięciomilionowego pasażera w skali roku" - poinformował w środę prezes zarządzającego portem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, Artur Tomasik.

"Cały 2023 rok zamkniemy świetnym wynikiem ok. 5,5 mln odprawionych podróżnych, a w przyszłym roku spodziewamy się przekroczenia granicy 6 mln pasażerów" - prognozuje szef GTL.

Tegoroczny wrzesień pod względem ilości obsłużonych pasażerów był najlepszym dziewiątym miesiącem roku w historii pyrzowickiego lotniska - z siatki połączeń Katowice Airport skorzystało aż ponad 706 tys. podróżnych. Tym samym pobity został dotychczasowy rekord z września 2018 roku, kiedy to w Pyrzowicach obsłużono przeszło 603 tys. pasażerów.

We wrześniu z połączeń regularnych skorzystało blisko 279 tys. podróżnych (najczęściej podróżowano do Dortmundu, Londynu-Luton, Londynu-Stansted, Frankfurtu i Eindhoven), a z połączeń czarterowych ponad 426 tys. osób (najczęściej do Antalyi, Hurghady, na Rodos, do Marsa Alam oraz na Zakynthos).

Od stycznia do końca września br. w Katowice Airport obsłużono blisko 4 mln 484,6 tys. podróżnych (2,24 mln osób w ruchu regularnym oraz 2,22 w czarterowym). Czteromilionowego pasażera odprawiono 10 września - nigdy wcześniej w historii lotniska nie odnotowano takiej liczby pasażerów w tak szybkim czasie. Wcześniej granicę czterech milionów podróżnych w skali roku przekroczono na katowickim lotnisku trzykrotnie: 2 października 2018, 6 października 2019 oraz 10 listopada 2022 r.

Katowickie lotnisko należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i jednym z największych polskich lotnisk cargo.