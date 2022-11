Śląskie: Rewitalizacja bielskiego parku Włókniarzy jest już na finiszu

Dobiega końca rewitalizacja parku Włókniarzy, położonego wzdłuż przepływającej przez centrum Bielska-Białej rzeki Białej, a także placu Mickiewicza. Emilia Klejmont z wydziału prasowego bielskiego magistratu poinformowała, że bielszczanie zobaczą efekty za kilkanaście dni.

"Spektakularne zmiany dotyczą terenu nad rzeką Białą. (…) Zamontowano tam taras, na który można wejść z poziomu chodnika, i schody z siedziskami, które prowadzą do rzeki. (...) Usunięto też chaszcze i inwazyjny rdestowiec z ponad 1,3 tys. m kw. parku nad samą Białą, co +przywróciło+ ją miastu. Będzie można teraz zejść do wody. Chaszcze zastąpiły śliwa tarnina, dzika róża i śnieguliczka biała" - zakomunikowała Klejmont.

Jak dodała, zmienił się też wygląd położonego przy parku placu Adama Mickiewicza. "Miejsce to zostało odtworzone zgodnie z historycznym układem. Powstały tu rabaty kwiatowe z przewagą róż i różnorodnych traw, a całość od strony północnej i południowej domykają pergole obsadzone wisterią. Schody prowadzące do pomnika wieszcza doczekały się remontu. Ustawiono na nich obecne na historycznych fotografiach donice z piaskowca" - wskazała Emilia Klejmont.

W parku zamontowane zostały elementy placu zabaw.

Podczas rewitalizacji w parku Włókniarzy zachowane zostały pierwotne elementy kompozycyjne alei wschodniej i zachodniej, wraz ze starodrzewem. W parku rosną 474 drzewa. Niewielką część usunięto. Dosadzono 118 drzew - lip, platanów, kasztanowców i grabów. Klejmont poinformowała, że posadzonych zostało też ponad 6 tys. krzewów, w tym berberysy, forsycje, jaśminowce, śnieguliczki, leszczyny, porzeczki i hortensje, a także ponad 35 tys. bylin - goździków, ostróżek, ostnic, przetaczników, jeżówek, kokoryczy, bodziszków, orlików, miodunek, poziomek, parzydeł i barwinków.

W parku umieszczono budki dla ptaków, nietoperzy i schronienia dla jeży, płazów oraz krzewy dla ptaków gnieżdżących się na ziemi.

"Parkowe alejki to już nie kostka i płyty betonowe, a ponad 5,5 tys. m kw. nowych nawierzchni przepuszczalnych. Są trzy zdroje do poboru wody, stylowe ławki, kosze na śmieci oraz oświetlenie. Nowe są też drewniane bramy przy wejściach do parku" - poinformowała Klejmont.

Rewitalizacja trwała pół roku i kosztowała ok. 8 mln zł.

Park Włókniarzy powstał w 1899 r. Pierwotnie nazywany był Plantami Blichowymi. Obecna nazwa parku powstała po II wojnie światowej.

Plac Mickiewicza nosił kiedyś nazwę Blichowego. Przed wojną wzniesiony na nim został pomnik - jedyny w Rzeczypospolitej - prezydenta Gabriela Narutowicza. Zniszczyli go Niemcy w 1939 r. W 1961 r. stanął tu monument upamiętniający Adama Mickiewicza.

