Śląskie: Rośnie liczba budowanych i gotowych mieszkań, więcej pozwoleń na budowę

Po rekordowym roku 2020, kiedy w woj. śląskim oddano do użytkowania ponad 30 proc. mieszkań więcej niż rok wcześniej i niespełna 46,5 proc. więcej niż w roku 2018, także obecnie w regionie rośnie zarówno liczba mieszkań będących w budowie, jak i wydanych pozwoleń na budowę.

Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Katowicach, w ub. roku w woj. śląskim oddano do użytkowania 18 tys. 275 mieszkań - o 30,7 proc. więcej niż rok wcześniej. 78 proc. nowych mieszkań znajduje się w miastach, pozostała część na wsi. W regionie powstało 8,3 proc. wszystkich mieszkań, oddanych w zeszłym roku do użytku w Polsce, co uplasowało Śląskie na szóstej pozycji wśród 16 województw.

W tym roku z budownictwa mieszkaniowego nadal płynął pozytywne informacje - oceniają naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którzy przygotowują comiesięczne raporty na temat kondycji gospodarczej regionu, w kontekście pandemii COVID-19.

Ekonomiści wskazują, że w woj. śląskim potrzebny jest rozwój mieszkalnictwa, by "zrekompensować wieloletnie niedobory", zaś rynek nieruchomości - choć obecnie "w perspektywie inflacyjnej podlega dalszemu przegrzewaniu", tworzy relatywnie bezpieczne możliwości alokowania kapitału.

"Nadal widoczny jest boom na rynku nieruchomości, w tym nieruchomości mieszkaniowych. Jest on wciąż atrakcyjny pod względem lokowania oszczędności, mając na uwadze perspektywę utraty wartości pieniądza" - uważają eksperci z katowickiej uczelni.

Statystyki wskazują, iż w pierwszych pięciu miesiącach tego roku w regionie rozpoczęto budowę 9795 mieszkań, wobec 5984 w porównywalnym okresie rok wcześniej oraz 7574 mieszkań w okresie od stycznia do maja 2019 r. "Aktywność inwestorów jest na znacząco wyższym poziomie od rekordowego roku 2020 oraz roku 2019" - czytamy w opracowaniu. Wobec ub. roku nastąpił wzrost o 63,7 proc., a wobec roku 2019 o 29,3 proc.

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy br. budowę największej liczby mieszkań rozpoczęto w Katowicach (1875), Częstochowie (575), Gliwicach (557), Bielsku-Białej (535) oraz powiatach: tarnogórskim (394), częstochowskim (364), w Żorach (329), powiecie żywieckim (324), bielskim (319), mikołowskim (306) i cieszyńskim (302).

Inwestorzy indywidualni (od początku stycznia do końca maja) rozpoczęli budowę 4179 mieszkań, wobec 3334 mieszkań w porównywalnym okresie rok wcześniej (wzrost o 25,3 proc.) i 3743 mieszkań w ciągu pięciu miesięcy 2019 r. (wzrost o 11,6 proc.). Natomiast deweloperzy rozpoczęli budowę 5581 mieszkań, wobec 2650 w analogicznym okresie 2020 r. (wzrost o ponad 100 proc.) i 3592 mieszkań w 2019 r. (wzrost o 55 proc.).

"Optymistyczne są również dane z zakresu liczby pozwoleń na budowę (...). W pierwszych pięciu miesiącach br. w woj. śląskim wydane pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dotyczyły w sumie 12009 mieszkań wobec 7778 w tym samym okresie 2020 r. oraz 8894 mieszkań w 2019 r. Aktywność inwestorów w tym obszarze jest na rekordowym poziomie - o 54,4 proc. wyższa niż w 2020 r. i o 35 proc. wyższa niż w 2019 r." - wskazują naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Od stycznia do maja najwięcej pozwoleń oraz zgłoszeń zanotowano w Katowicach (2646), Częstochowie (849), powiecie tarnogórskim (481), bielskim (463), Tychach (462), Bielsku-Białej (458), powiecie żywieckim (439) i mikołowskim (432).

Inwestorzy indywidualni zgłosili budowę 4492 mieszkań, wobec 3463 rok wcześniej (wzrost o 29,7 proc.) oraz 3765 mieszkań w ciągu pięciu miesięcy 2019 r. (wzrost o 19,3 proc.), zaś deweloperzy od stycznia do maja uzyskali pozwolenia na budowę łącznie 7513 mieszkań, wobec 4308 rok wcześniej (wzrost o 74,4 proc.) i 4894 mieszkań w pięciu miesiącach 2019 r. (wzrost o 53,5 proc.).

Nieco niższe efekty zanotowano w zakresie liczby mieszkań oddanych do użytkowania: od początku stycznia do końca maja w woj. śląskim oddano w sumie 6430 mieszkań, wobec 6755 w tym samym okresie 2020 r. (spadek o 4,8 proc.) oraz 5495 mieszkań w 2019 r. (wzrost o 17 proc.). Najwięcej nowych lokali oddano w Katowicach (940), powiecie tarnogórskim (340), cieszyńskim (335), mikołowskim (335), w Częstochowie (325), powiecie bielskim (290), Tychach (272), Bielsku-Białej (270), powiecie żywieckim (255), częstochowskim (243), pszczyńskim (233) i Sosnowcu (221).

W pierwszych pięciu miesiącach br. inwestorzy indywidualni ukończyli łącznie budowę rekordowej liczby 3778 mieszkań wobec 2855 mieszkań w analogicznym okresie 2020 r. oraz 2986 mieszkań w 2019 r.. Wzrosła zatem przede wszystkim ilość ukończonych domów jednorodzinnych - odpowiednio o 32,3 proc. i 26,5 proc. Natomiast deweloperzy oddali do użytkowania łącznie 2652 mieszkań wobec 3583 rok wcześniej (spadek o 26 proc.) i 2428 mieszkań od stycznia do maja w 2019 r. (wzrost o 9,2 proc.).

Jak podaje Urząd Statystyczny w Katowicach, w całym 2020 r. w woj. śląskim oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. Spadła natomiast liczba lokali mieszkalnych, których budowę rozpoczęto.

Wśród mieszkań oddanych do użytkowania w 2020 r. dominowało budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem oraz budownictwo indywidualne, które razem stanowiły 96,9 proc. wszystkich wybudowanych mieszkań. W porównaniu z rokiem poprzednim, odnotowano spadek udziału budownictwa indywidualnego o 10,2 proc., przy wzroście udziału budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem o 9,9 proc. Więcej mieszkań niż rok wcześniej oddano w budownictwie społecznym czynszowym (o 44,2 proc.) i komunalnym (o 37,1 proc.).

