Śląskie: Rowery miejskie od czwartku w Katowicach, Sosnowcu, Tychach i Czeladzi

Z systemów rowerów miejskich w Katowicach, Sosnowcu, Tychach oraz Czeladzi można od korzystać od czwartku, 1 kwietnia – wynika z informacji tych miast. Już wcześniej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii uruchomiono rower miejski w Chorzowie.

Jak podało w czwartek biuro prasowe katowickiego magistratu, który co roku rozbudowuje sieć swoich wypożyczalni, na koniec sezonu 2021 r. liczba stacji wypożyczeni ma tam sięgnąć 107 (w 2015 r. testowo uruchomiono trzy stacje, w 2019 r. było ich 76, a w ub. roku - 83).

System w Katowicach będzie funkcjonował do 1 listopada br., przy zachowaniu środków ostrożności związanych z zagrożeniem epidemicznym. W czwartek uruchomiono 85 stacji, w tym 71 miejskich i 14 sponsorskich. W kolejnych miesiącach ruszyć mają m.in. dwie stacje z budżetu obywatelskiego. Liczba rowerów ma przekroczyć 800. Miasto zapłaci za system w tym roku 5,7 mln zł.

Również w czwartek zainaugurowano rower miejski w Sosnowcu. W tym roku liczba stacji wypożyczeń wzrosła tam o jedną - do 23, a rowerów jest blisko 300. Również tam sezon potrwa do końca listopada. Miasto zastrzega, że tymczasowo, ze względu na prace remontowe, z użytkowania wyłączona pozostaje jedna stacja w centrum, przy dworcu kolejowym.

Podobnie swój sezon rowerowy zainaugurowały w czwartek Tychy. Tam do dyspozycji jest 7 stacji i 60 rowerów.

Większość systemów rowerów miejskich w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) obsługuje spółka Nextbike Polska. Dotąd jest tak w Chorzowie, Katowicach, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu oraz Tychach.

W Chorzowie trzeci sezon systemu rowerów miejskich z 46 stacjami i 460 rowerami Nextbike uruchomił na podstawie wartej 6,7 mln zł trzyletniej umowę od niedzieli, 21 marca.

Od wiosny 2018 r. staraniem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii systemy Nextbike Polska w sąsiadujących Katowicach, Chorzowie, Sosnowcu, a także w Tychach i Siemianowicach Śląskich stały się interoperacyjne, co oznacza możliwość wypożyczenia roweru w jednym mieście i zwrotu w innym.

W ostatnich dniach samorząd Gliwic, gdzie do 2019 r. także działał Nextbike i gdzie w ub. roku nie uruchamiano rowerów miejskich podał, że przetarg na zorganizowanie tam systemu w tym roku wygrało konsorcjum firm Roovee i Orange Polska - za ok. 950 tys. zł. Operator ten od początku maja br. do końca listopada ma udostępnić w Gliwicach 300 rowerów miejskich w 30 stacjach.

W ub. roku Roovee zorganizował też system pilotażowy w sąsiednim Zabrzu (z 60 rowerami w 13 stacjach; w tym roku to miasto dopiero wyłoni operatora) a także w zagłębiowskiej Czeladzi - z 50 rowerami. W czwartek władze Czeladzi potwierdziły, że tego dnia tamtejszy system został wznowiony - na ten jeden sezon, w oczekiwaniu na uruchomienie Roweru Metropolitalnego.

Rower Metropolitalny ma być spójnym systemem roweru miejskiego dla wszystkich 41 tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię miast i gmin. Obecnie Metropolia przygotowuje procedurę dialogu konkurencyjnego, w której powstaną ostateczne założenia systemu miast i gmin, przez cały rok ułatwiający podróżowanie, zwłaszcza na krótkich odcinkach.

Całoroczność funkcjonowania systemu, a także inne wstępne założenia, przyniosła koncepcja zamówiona w lipcu ub. roku, a opublikowana pod koniec stycznia br. Po uzgodnieniach koncepcji z gminami zarekomendowano, aby w wypożyczalniach udostępniane były rowery standardowe IV generacji (tzw. smart bike, z lokalizatorami), co oznacza m.in. proste stojaki, zamiast drogich stacji.

Wypożyczalnie mają być zlokalizowane średnio co 300-450 m, podczas gdy teraz jest to ponad 700 m. Gdy system obejmie wszystkie gminy GZM, łączna liczba rowerów z dotychczasowych oddzielnych systemów kilku miast wzrosłaby około pięć razy - do ponad 8 tys., a liczba stacji z ok. 180 do ponad 940. Nowością byłoby równoległe stworzenie oferty długoterminowego wynajmu rowerów elektrycznych.

Koncepcja nie określiła precyzyjnie wielu ostatecznych założeń. Nastąpi to w procedurze dialogu konkurencyjnego. Władze GZM liczą, że uda im się uruchomić system w przyszłym roku, przynajmniej w jego połowie. Gdyby się to nie udało, ma to nastąpić na początku sezonu 2023 r.

