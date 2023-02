Śląskie: Rozległa awaria systemu ŚKUP, naprawa może zająć kilka dni

W związku z rozległą awarią systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych, która jest głównym nośnikiem biletów komunikacji miejskiej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Zarząd Transportu Metropolitalnego w środę wieczorem przekazał informacje nt. sposobów zakupu i honorowania biletów.

Łukasz Zych z biura prasowego GZM poinformował, że wskutek środowej awarii pasażerowie m.in. nie mają dostępu do portalu pasażera i nie mogą używać aplikacji Mobilny ŚKUP. Na przystankach nie działają tablice Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, a w pojazdach - czytniki kart ŚKUP.

"Obecnie priorytetem jest dla nas rozwiązanie problemu, a więc przywrócenie działania systemu. Może to zająć kilka dni" - zasygnalizował Zych.

Jak podkreślił, w większości pojazdów działają kasowniki biletów papierowych niepołączone z systemem ŚKUP (niezabudowane w czytnikach systemu). Awaria nie wpływa też na działanie aplikacji zewnętrznych, w których można nadal kupować bilety elektroniczne.

Zych zapewnił, że osoby, które mają na swoich kartach ŚKUP zakodowane ważne bilety długookresowe (tygodniowe, miesięczne, kwartalne, półroczne, metrobilety), mogą podróżować na ich podstawie za okazaniem karty ŚKUP.

Zgodnie z wieczornymi informacjami ZTM o dostępnych w czasie awarii kanałach sprzedaży i obowiązujących zasadach zapłaty za przejazd, bilety jednorazowe można kupować w wersji elektronicznej w zewnętrznych aplikacjach mobilnych (SkyCash, mPay, moBilet, zBiletem.pl, JakDojade).

W wersjach papierowych bilety dostępne są w kioskach oznaczonych logo ŚKUP, Punktach Obsługi Pasażera oraz u kierowców. Bilety w wersji papierowej można kupować także w dwunastu automatach solarnych oraz wybranych automatach na terenie Sosnowca.

Bilety papierowe można kasować w tradycyjnych kasownikach w autobusach. W tramwajach awaryjnie zamontowane zostaną kasowniki starego typu, oznaczające skasowanie biletu poprzez przedziurkowanie go. Następnie pasażerowie powinni zaznaczać długopisem na biletach datę i godzinę skasowania.

Jeśli w pojeździe nie ma żadnego z tego typu kasowników, pasażerowie powinni na odwrocie biletu zapisywać datę i godzinę rozpoczęcia podróży, co będzie równoznaczne ze skasowaniem biletu.

Bilety średniookresowe są dostępne poprzez zewnętrzne aplikacje.

Na czas awarii systemu ŚKUP zawieszona jest możliwość zakupu wszystkich biletów kodowanych oraz kupowanych za pomocą kart ŚKUP: jednorazowych kodowanych na kartach ŚKUP, jednorazowych kupowanych w czytnikach ŚKUP w pojazdach, wieloprzejazdowych i w taryfie odległościowej.

System ŚKUP został zamówiony przez związek komunalny będący poprzednikiem ZTM, czyli obecnego organizatora komunikacji w GZM. System ŚKUP od początku był krytykowany przez mieszkańców jako podatny na awarie, trudny w obsłudze i niefunkcjonalny. W grudniu 2020 r. GZM ogłosiła przetarg na wykonanie modyfikacji rozwiązania, a w połowie 2021 r. rozstrzygnęła postępowanie, wybierając jedyną ofertę dotychczasowego wykonawcy, Asseco, za 122,8 mln zł brutto.

Zmodernizowany system ma działać online, co przyspieszy zapisywanie transakcji. W nowej odsłonie karta będzie jednym z możliwych identyfikatorów danych znajdujących się w chmurze, a nie ich nośnikiem (pozostałymi będą nowe Metrokarty a także własne karty płatnicze). Dzięki tej zmianie będzie można korzystać z systemu bez potrzeby używania karty, za pośrednictwem mobilnej aplikacji.

Głównym elementem zmodernizowanego systemu ma być nowa aplikacja Transport GZM, która działać wraz z nowym portalem internetowym o tej samej nazwie. Aplikacja ma dawać możliwość m.in. zarządzania kontem ŚKUP, samodzielnego kodowania ulg, zakupu i zwrotu biletów, sprawdzania połączeń, planowania podróży czy generowania faktur.

W ostatnich tygodniach GZM przesunęła z 16 stycznia na "prawdopodobnie 28 lutego" uruchomienie aplikacji i portalu Transport GZM, uzasadniając to "dopracowywaniem produktu". Wraz z tym wydłużono działanie systemu ŚKUP w dotychczasowej postaci do momentu, w którym nowe rozwiązania będą gotowe.

Zarząd Transportu Metropolitalnego to jeden z największych organizatorów transportu zbiorowego w Polsce. Na ulice 41 miast i gmin Metropolii oraz 15 kolejnych z nią sąsiadujących wysyła 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do kilkudziesięciu operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na ok. 7 tys. przystanków.

