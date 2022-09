Śląskie: Rozpoczęła się 13. Industriada, święto Szlaku Zabytków Techniki

Trzynasta edycja Industriady, święta Szlaku Zabytków Techniki Woj. Śląskiego, rozpoczęła się w sobotę w południe w ponad 40 miejscach w 25 miastach regionu. Łącznie organizatorzy przygotowali 350 wydarzeń.

Utworzony ponad 10 lat temu przez samorząd regionu Szlak Zabytków Techniki skupia obecnie ponad 40 najciekawszych obiektów dziedzictwa przemysłowego w woj. śląskim.

Coroczne święto Szlaku, Industriada, stało się w ostatnich latach świętem całego zróżnicowanego kulturowo i historycznie woj. śląskiego. Jest to weekendowa impreza wypełniona koncertami, wystawami, zawodami sportowymi, prezentacjami czy możliwościami zwiedzania niedostępnych na co dzień miejsc.

Industriada ma co roku inne hasło przewodnie. W tym roku brzmi ono: "Po szychcie - czas na fajrant" (po dniówce, pracy, czas na przerwę, odpoczynek). Do tego motywu, odpoczynku, zabawy, nawiązuje znaczna część wydarzeń święta.

Zwyczajowo "hitami Industriady" były duże wydarzenia otwierające i zamykające święto. W tym roku jako otwarcie festiwalu przygotowano występ grupy Dyemotion w Browarze Obywatelskim w Tychach, która przy użyciu nowoczesnych technik, a także tańca i muzyki pokazała czasy powstawania tego miejsca.

"Industriada to wyjątkowe wydarzenie, które łączy tradycję z nowoczesnością i wielka gratka dla miłośników poprzemysłowego dziedzictwa regionu. Jesteśmy dumni z naszych korzeni i pokazujemy, jak zmienia się Śląskie, które potrafiło przekuć swoją przemysłową przeszłość w turystyczną atrakcję dla całych rodzin" - zaznaczył, otwierając oficjalnie święto, marszałek regionu Jakub Chełstowski.

"Zresztą w tym roku hasło przewodnie Industriady brzmi +Czas na fajrant+, więc wprost zachęca, by w dniu wolnym pracy skorzystać z tej wyjątkowej oferty" - ocenił Chełstowski.

"Zachęcam do zwiedzania do Szlaku Zabytków Techniki i odkrywania industrialnych perełek województwa, nie tylko na okoliczność Industriady. W każdy wolny weekend warto po prostu wsiąść do wehikułu czasu i udać się w podróż przez dekady, cofnąć się do lat, gdy tworzyła się przemysłowa tożsamość naszego regionu" - zaprosił marszałek.

Po oficjalnym otwarciu w Browarze Obywatelskim rozpoczął się koncert grupy Pectus. Przez cały dzień można w tym miejscu oglądać też m.in. prezentowaną tam od kilku tygodni wystawę "Beksiński na Śląsku" - uznaną za pierwszy "Hit Industriady".

Zgodnie z zapowiedziami organizatorów "hitami Industriady" są również w tym roku: pokaz spektaklu "Monsieur Charlie" w wykonaniu Teatru HoM z Tychów - w Galerii Elektrownia w Czeladzi, piknik z poczęstunkiem zagłębiowską zalewajką w Kopalni Ćwiczebnej Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, spektakl "Paradny Fajrant" na osiedlu Giszowiec w Katowicach i widowisko plenerowe "Legenda z Utoplem w tle" w Muzeum Energetyki w Łaziskach.

Kolejne tegoroczne hity Industriady to: pokaz sprzętu poszukiwawczego i pracy psów Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej PSP w Jastrzębiu-Zdroju, Dyskoteka pod szybami Hirka Wrony w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku, przedstawienie Teatru Ognia Inferis w tyskim Browarze Obywatelskim, pokaz pracy maszyny wyciągowej w Szybie Maciej w Zabrzu i potańcówka w Sztolni Królowa Luiza w tym samym mieście.

Ostatnim "Hitem Industriady" ma być zamykający tegoroczne świętowanie koncert Teresy Werner na pszczyńskim rynku, organizowany przez tamtejsze Muzeum Prasy Śląskiej im. Wojciecha Korfantego.

Industriadę przygotowują tradycyjnie obiekty Szlaku Zabytków Techniki Woj. Śląskiego, a także "obiekty zaprzyjaźnione", nie znajdujące się na szlaku, lecz należące do regionalnego dziedzictwa przemysłowego. W tym roku są to: Browar Mokrskich w Katowicach Szopienicach, Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju, Maszynownia Szybu Chrobry I w Pszowie, Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, Marina Gliwice na Kanale Gliwickim, Stacja Biblioteka w Rudzie Śląskiej oraz Wieża wyciągowa w Porębie.

Szczegóły programu święta oraz wydarzeń (w tym m.in. kwestie ewentualnych opłat i rezerwacji) znajdują się na stronie industriada.pl. Podobnie jak w poprzednich latach, między obiektami Industriady będzie można podróżować bezpłatnie Kolejami Śląskimi i autobusami Zarządu Transportu Metropolitalnego (ZTM) - na podstawie kuponów dostępnych na stronie KŚ i samego święta.

Do 2019 r. koordynatorem szlaku i głównym organizatorem święta był wyspecjalizowany referat dziedzictwa przemysłowego w urzędzie marszałkowskim. W 2020 r. - decyzją zarządu województwa - funkcje te przejęło, współprowadzone przez samorządy woj. śląskiego oraz Zabrza, Muzeum Górnictwa Węglowego.

W ub. roku, ze względu na epidemię koronawirusa Industriadę, przesunięto z czerwca na wrzesień, nie było dużych wydarzeń masowych, święto trwało też jeden dzień, a nie dwa lub trzy, jak w poprzednich latach. W tym roku zabrzańskie muzeum postanowiło zachować powakacyjny termin wydarzenia, przy zachowaniu jednodniowej formuły.

