Śląskie: Rozpoczęło się głosowanie w wojewódzkim budżecie obywatelskim

Głosowanie w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Woj. Śląskiego rozpoczęło się w środę. Wybierać można spośród 90 dopuszczonych projektów, pula budżetu wynosi 10 mln zł. Głosowanie potrwa do 23 września br.

O rozpoczęciu głosowania przypomniał w środowej informacji Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego. Jak zaznaczono, głosowanie odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony bo.slaskie.pl. Do udziału w głosowaniu uprawnieni są wszyscy mieszkańcy regionu.

Śląski budżet obywatelski podzielono na dwie pule. Pierwsza, w wysokości 2,5 mln zł, będzie przeznaczona na zadania wojewódzkie, służące całemu regionowi. Druga pula, w wysokości 7,5 mln zł, zostanie rozdysponowana na zadania podregionalne. W tym celu województwo podzielono na 7 podregionów (projekt musi obejmować co najmniej dwa powiaty).

Każdy z głosujących ma do dyspozycji 4 punkty - 1 punkt można oddać na zadania zgłoszone w ramach puli wojewódzkiej, a pozostałe 3 punkty na zadania zgłoszone w pulach podregionalnych. Od głosującego zależy, czy odda 3 punkty na jedno zadanie, czy podzieli je na dwa lub trzy zadania.

Głosować w pulach podregionalnych można niezależnie od miejsca zamieszkania w woj. śląskim. Podczas jednego głosowania przyznaje się punkty na zadania wojewódzkie i podregionalne (po zatwierdzeniu głosów, głosowanie na podstawie tego samego numeru PESEL nie będzie możliwe niezależnie od tego, czy wykorzystało się wszystkie dostępne punkty).

W naborze do II Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Woj. Śląskiego spłynęło wiosną br. blisko 150 wniosków. Projekty można było zgłosić bez wychodzenia z domu - należało skorzystać z aplikacji eBO dostępnej na stronie bo.slaskie.pl. Lista wybranych do realizacji zadań ma zostać ogłoszona w październiku br. Wtedy też zarząd województwa uchwałą ma zatwierdzić listę zadań do realizacji.

Zgodnie z założeniami mechanizmu budżetu obywatelskiego - realizacją wybranych zadań zajmie się w kolejnym roku samorząd województwa (budżet obywatelski nie jest systemem dotacyjnym, w którym zgłaszający jest jednocześnie z realizatorem).

Ubiegłoroczny, I Marszałkowski Budżet Obywatelski Woj. Śląskiego wspiera realizację w tym roku 43 przedsięwzięć. Głosowanie trwało od 12 do 30 listopada 2019 r. Wybierać można było spośród 85 dopuszczonych projektów. W głosowaniu elektronicznym odnotowano 23 tys. 683 ważne głosy.

Wśród zadań dopuszczonych do głosowania były m.in. propozycje koncertów, warsztatów, wydarzeń sportowych i działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu. Pod głosowanie trafiło też kilkanaście propozycji inwestycyjnych - m.in. modernizacji lub rozbudowy infrastruktury wojewódzkich szpitali, szkół i jednostek kulturalnych.

Szczegółowe informacje na temat poprzedniej i obecnej edycji przedsięwzięcia znajdują się na stronie bo.slaskie.pl.