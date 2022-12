Śląskie: Rozstrzygnięto ponowiony przetarg metropolitalnej grupy zakupowej gazu

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia rozstrzygnęła ponowiony przetarg grupy zakupowej gazu dla części swoich gmin, które w ub. roku zdecydowały się na zakup paliwa tylko na 2022 r. - wynika ze środowej informacji GZM. W drugim przetargu osiągnięto niższą cenę niż w pierwszym.

Powodem unieważnienia w październiku br. pierwszego przetargu była cena otrzymanej oferty (70,6 mln zł brutto) oraz chęć skorzystania z rządowych projektów dotyczących ceny maksymalnej gazu. Jak poinformował w czwartek Michał Nowak z biura prasowego GZM, w drugim przetargu wpłynęła jedna oferta od PGNiG Obrót Detaliczny na łączną kwotę 53,9 mln zł, która została zaakceptowana.

Pod koniec kwietnia br. Metropolia rozpoczęła organizację grupy zakupowej gazu dla części swoich gmin członkowskich, które w ub. roku w grupie kupiły gaz jedynie na 2022 r.; pozostała część gmin skorzystała z opcji dwuletniego zakupu - w latach 2022-23.

Przetarg dla grupy "jednorocznej" ruszył pod koniec sierpnia br. Przedmiotem zamówienia był zakup paliwa gazowego o łącznym szacunkowym wolumenie 116,2 GWh (plus/minus 15 proc.) w 2023 r., z czego wolumen 85,6 GWh miał być rozliczany na podstawie cen wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

W przedłużonym terminie wpłynęła jedna oferta. Jak wynikało z dokumentacji przetargowej, przy budżecie niespełna 65 mln zł brutto, PGNiG zaproponowało cenę 70,6 mln zł brutto. Postępowanie to zostało unieważnione.

Jak wynika z informacji GZM w drugim przetargu dla gmin, które w ub. roku zdecydowały się na zakup gazu jedynie na 2022 r., przedmiotem zamówienia był zakup paliwa o łącznym wolumenie 110,5 GWh na 2023 r. w podziale na dwa zadania. W ofercie złożonej przez PGNiG Obrót Detaliczny zadanie pierwsze wyceniono na 25,4 mln zł, a zadanie drugie na 28,5 mln zł. Łącznie daje to kwotę 53,9 mln zł, przy budżecie zamawiających na poziomie 58,9 mln zł.

"Nie tylko otrzymaliśmy oferty na obie części postępowania, ale są one niższe o 34,7 proc. od kwoty w pierwszym przetargu" - skomentowała dyrektor departamentu projektów i inwestycji w GZM Karolina Mucha-Kuś, cytowana przez Nowaka. "Decyzję, aby powtórzyć postępowanie, podjęliśmy ze względu na zbyt wysokie ceny paliwa gazowego. Dzisiaj widzimy, że był to dobry ruch" - dodała Mucha-Kuś.

W grudniu ub. roku powołana przez GZM grupa zaakceptowała jedyną otrzymaną wówczas ofertę PGNiG, wynoszącą ok. 84,3 mln zł, przy budżecie ok. 89 mln zł.

W skład grupy zakupowej gazu weszły 32 samorządy, jednak część z nich kupiła paliwo gazowe na rok, a niektóre na dwa lata. Łącznie kupiły 198,7 GWh. Z tego 15 samorządów zdecydowało się na dwuletnie dostawy w latach 2022-23 - kupują one łącznie ok. 97,2 GWh. Grupa 17 gmin kupiła w 2022 r. ok. 101,5 GWh gazu.

Na zakupy przez dwa lata zdecydowały się: Będzin, Bytom, Chełm Śląski, Gierałtowice, Imielin, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tychy oraz Zbrosławice. Natomiast o zakupie gazu w grupie tylko w 2022 r. zdecydowały: Bobrowniki, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Knurów, Kobiór, Mierzęcice, Psary, Ruda Śląska, Siewierz, Sławków, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Wyry i Zabrze.

Oferta PGNiG Obrót detaliczny miała wartość ok. 84,3 mln zł. W tym cena dwuletniej sprzedaży wyniosła ok. 46,3 mln zł, rocznej natomiast ok. 38 mln zł. Kwoty te oznaczały wzrost cen za gaz w porównaniu ze stawką dla wcześniejszej grupy zakupowej gazu na lata 2020-2021. W przypadku umowy dwuletniej oznaczało to wzrost o 196,4 proc., a rocznej - 259,5 proc.

O ile w poprzedniej grupie zakupowej na lata 2020-21 stawka wynosiła 8,959 gr/kWh, w przypadku gmin, które zdecydowały się na roczny zakup cena wzrosła do 32,206 gr/kWh, natomiast gminy z umową dwuletnią płacą 26,558 gr/kWh.

W ub. roku Metropolia zorganizowała swój drugi grupowy zakupu gazu. Pierwszy przetarg rozstrzygnięto w listopadzie 2019 r. 25 gmin zakupiło wówczas łącznie 225 GWh gazu, zapewniając jego dostawy dla swoich jednostek, jak szkoły, przedszkola, muzea, szpitale, urzędy oraz zakłady komunalne. Wartość tego dwuletniego zamówienia wyniosła 38,3 mln zł.

Obok metropolitalnej grupy zakupowej gazu, funkcjonuje także grupa zakupowa energii elektrycznej - ostatni jej przetarg obejmował 115 zamawiających, którzy kupili prąd na lata 2022-23, uzyskując średnią cenę na poziomie 505,35 zł/MWh. Według GZM utworzone przez nią grupy zakupowe są największymi tego typu podmiotami w kraju.

