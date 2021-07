Śląskie: Ruda Śląska uruchomi punkt programu Czyste Powietrze

Punkt kompleksowej obsługi rządowego programu Czyste Powietrze zamierza uruchomić samorząd Rudy Śląskiej. Koordynatorzy programu liczą, że miasto dołączy do liderów zainteresowania dotacjami, wśród których z 20 najaktywniejszych gmin w kraju, 16 leży na terenie woj. śląskiego.

W poniedziałek biuro prasowe rudzkiego magistratu poinformowało o zawarciu porozumienia ws. uruchomienia punktu Czystego Powietrza z koordynującym program w woj. śląskim Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Czyste Powietrze to zainaugurowany we wrześniu 2018 r. rządowy program, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza z istniejących już jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz uniknięcie emisji z domów nowobudowanych. Realizacja programu zaplanowana jest na lata 2018-2029, a podpisywanie umów - do końca 2027 r.

Obsługą programu zajmują się Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego wdrażanie usprawniają powstające we współpracy z samorządami lokalnymi gminne punkty Czystego Powietrza. Mieszkańcy mogą otrzymać w nich pomoc merytoryczną, w tym w wypełnieniu wniosku, a także złożyć wniosek do WFOŚiGW. Punkty obsługują pracownicy gminni, przekazujący następnie poprawne wnioski do wojewódzkich Funduszy.

W poniedziałek samorząd Rudy Śląskiej porozumiał się z katowickim WFOŚiGW ws. uruchomienia takiego punktu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Markowej 20. Od sierpnia br. do wsparcia mieszkańców w korzystaniu z programu Czyste Powietrze zaangażowanych ma zostać 4 przeszkolonych pracowników oraz 2 osoby nadzorujące. Rudzki punkt ma być czynny przez cztery dni w tygodniu w godzinach rannych i popołudniowych.

Jak powiedziała cytowana w informacji miasta jego prezydent Grażyna Dziedzic, dzięki punktowi w Rudzie Śląskiej będzie można załatwić wszystkie formalności Czystego Powietrza. Potwierdził to prezes katowickiego WFOŚiGW Tomasz Bednarek, który zaznaczył, że woj. śląskie jest od początku liderem Czystego Powietrza, w którym złożono już przeszło 42 tys. wniosków. "W tej chwili przyjmujemy ich tygodniowo około tysiąca" - zaznaczył prezes.

"Co ciekawe, wśród 20 najbardziej aktywnych gmin na terenie całego kraju, 16 to gminy z terenu woj. śląskiego. Dlatego jestem przekonany, że dzięki podpisaniu tego porozumienia także Ruda śląska dołączy do liderów programu" - dodał Bednarek, nawiązując do zestawienia 20 gmin, przygotowanego pod kątem współczynnika liczby wniosków do programów złożonych w I kw. br. na tysiąc mieszkańców.

W zestawieniu tym znalazły się kolejno gminy z woj. śląskiego: Bieruń, Radlin, Lubomia, Gaszowice, Godów i Pszów, Boronów, Świerklany, Jejkowice, Marklowice, Gorzyce, Lyski, Rybnik, Żory, Mszana oraz Suszec. Pomiędzy nimi, na 7. miejscu zestawienia znalazła się Stara Dąbrowa (Zachodniopomorskie), Igołomia-Wawrzeńczyce (Małopolskie), Przasnysz (Mazowieckie), a na 20. miejscu Lichnowy (Pomorskie)

W woj. śląskim na początku tego roku gminne punkty Czystego Powietrza uruchomiły m.in. samorządy Sosnowca czy Katowic. Z dużych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podobny punkt działa m.in. w Zabrzu.

W 2020 r. mieszkańcy woj. śląskiego złożyli do programu Czyste Powietrze ponad 15,4 tys. wniosków; w ub. roku podpisano też ponad 15,5 tys. umów dotyczących wsparcia finansowego na wymianę starych źródeł ogrzewania. Najwięcej, 1228 wniosków, do programu złożono w Rybniku, zawarto tam też 1179 umów dot. wsparcia.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl