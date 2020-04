Śląskie: Ruszył nabór wniosków o wsparcie inwestorskie dla małych firm

Nabór wniosków o wsparcie inwestorskie dla startupów, mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z woj. śląskiego uruchomił w poniedziałek Śląski Fundusz Rozwoju. To jedno z narzędzi mających wspierać przedsiębiorców w czasie epidemii w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki.

Cały ogłoszony 6 kwietnia br. pakiet, w znacznej mierze oparty o fundusze unijne zarządzane z poziomu województwa, ma przewidywać kwoty: 446 mln zł na pożyczki obrotowe i płynnościowe, 323 mln zł na wsparcie pracodawców, 162 mln zł wsparcia bezzwrotnego, 57 mln zł na "działania wspierające" oraz 20 mln zł na "wejścia kapitałowe".

Nabór w ramach tego ostatniego instrumentu uruchomiła w poniedziałek należąca do samorządu regionu, utworzona w ub. roku, spółka Śląski Fundusz Rozwoju.

Powołując w ub. roku tę spółkę, zarząd woj. śląskiego wyjaśniał, że jej celem jest koordynacja i operowanie środkami zwrotnymi, którymi dysponuje województwo. Chodzi przede wszystkim o środki regionalnego programu operacyjnego, które były już zwracane przez przedsiębiorców pośrednikom finansowym i uruchamiane w kolejnych obrotach. Potrzeba było jednak uregulować ten mechanizm.

W poniedziałek rzecznik urzędu marszałkowskiego Sławomir Gruszka podał, że od tego dnia startupy, mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa działające w woj. śląskim i zainteresowane wsparciem inwestorskim Śląskiego Funduszu Rozwoju, mogą zgłaszać swoje projekty za pośrednictwem strony www.sfr-slaskie.pl.

Kapitał, który ma wprowadzać do zainteresowanych firm ŚFR w ramach wejścia kapitałowego, może powiększyć ich budżet o kwotę do 3 mln zł. W zamian ŚFR obejmie pakiet akcji lub udziałów na okres do 5 lat. Poprzez zaangażowanie ŚFR przedsiębiorstwo ma zyskiwać kapitał na rozwój, wsparcie mentorskie i branżowe, stabilnego partnera biznesowego oraz stałe źródło finansowania.

Gruszka zaznaczył, że firmy w woj. śląskim nie były dotąd wspierane w taki sposób. "Wejścia kapitałowe stwarzają szansę na rozwój wielu firmom o dużym potencjale. Są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców borykających się z niedoborem kapitału uniemożliwiającym działalność proinnowacyjną. Inwestycje kapitałowe służyć mają pobudzaniu aktywności firm, kreowaniu regionalnych championów zdolnych konkurować na rynku globalnym" - napisał rzecznik.

Z wejść kapitałowych mają korzystać głównie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają na wzrostowym rynku, mają pomysł na innowacyjną inwestycję oraz poszukują funduszy na jej sfinansowanie. Zgodnie z polityką inwestycyjną ŚFR preferowane będą inwestycje w: informatykę, internet, telekomunikację, biotechnologię, przemysł 4.0 czy zieloną gospodarkę.

Jak napisano w akcie założycielskim Śląskiego Funduszu Rozwoju, jego misją ma być wspieranie i poprawianie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Ma to się odbywać poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych dla wzmacniania kapitałowego przedsięwzięć realizowanych na obszarze woj. śląskiego oraz poprzez ułatwianie dostępu do finansowania takich przedsięwzięć.

W akcie założycielskim spółki wskazano, że celem jej działalności ma być zarządzanie środkami finansowymi: w obszarze wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców w pozyskiwaniu przez nie kapitału na cele rozwojowe poprzez ułatwienie im pozyskiwania stosownego zabezpieczenia w formie poręczeń oraz poprzez udzielanie im pożyczek oraz instrumentów kapitałowych.

Spółka ma także wspierać podmioty (w tym jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorców) pod kątem ich przedsięwzięć w zakresie rozwoju obszarów miejskich, ma wspierać mieszkańców i podmioty z regionu w pozyskiwaniu kapitału na działania zwiększające efektywność energetyczną lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Śląski Fundusz Rozwoju zgodnie ze swoim aktem założycielskim ma również wspierać samorządy z regionu w pozyskiwaniu kapitału na pozyskiwanie i uzbrajanie terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju przedsiębiorców, a także promować woj. śląskie jako region atrakcyjny dla inwestorów i sprzyjający aktywności gospodarczej.