Śląskie: Ruszył pierwszy etap przebudowy czechowickiego węzła kolejowego

Rozpoczęły się prace przy pierwszym etapie przebudowy węzła kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach. Inwestycję realizują PKP Polskie Linie Kolejowe; jej koszt to 1,4 mld zł – podała w czwartek Katarzyna Głowacka z biura prasowego PKP PLK w komunikacie.

Pierwsze prace obejmują mosty. Widać już roboty na ponad 150-metrowej przeprawie nad Wisłą. "Nowy obiekt zastąpi most zlokalizowany w sąsiedztwie, tworząc połączenie między stacją Czechowice-Dziedzice a przystankiem Goczałkowice-Zdrój. Przeprawa zapewni bezpieczny transport dla mieszkańców regionu i przewozu towarów. Dodatkowo, dzięki przywróceniu pierwotnej lokalizacji mostu, zostanie zlikwidowany łuk torów, co pozwoli na podniesienie prędkości pociągów" - poinformowała Głowacka.

Przedstawicielka PKP PLK wskazała, że powstało już specjalne zabezpieczenie istniejącego nasypu nad rzeką Młynówką Komorowicką. Prowadzone są prace przy wbijaniu pali podtrzymujących przyszłą konstrukcję mostu.

"Kolejne dwa nowe mosty powstaną nad rzeką Iłownicą" - dodała.

Katarzyna Głowacka podała, że przebudowywany jest także układ torowy na stacji Czechowice-Dziedzice. Trwa demontaż starych torów i rozjazdów, które zostaną zastąpione nowymi. "Roboty modernizacyjne prowadzone są na odcinku z Czechowic-Dziedzic do Brzeszcz-Jawiszowic. Demontaż toru i sieci obejmuje również odcinek szlaku z Czechowic-Dziedzic do Zabrzegu" - wskazała.

Na stacji w Czechowicach-Dziedzicach wszystkie perony zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Ułatwią to windy oraz pochylnie. Dla osób niedowidzących i niewidomych dostępne będą tablice informacyjne z alfabetem Braille'a. Perony zostaną wyposażone w nowoczesne elementy informacji wizualnej, jak tablice informacyjne i gabloty. Będą nowe wiaty i ławki. Żeby zwiększyć bezpieczeństwo, powstanie monitoring.

W Czechowicach-Dziedzicach zostaną wymienione tory, rozjazdy i sieć trakcyjna. Powstanie tam Lokalne Centrum Sterowania, które po uruchomieniu zadba o bezpieczeństwo pociągów na odcinku z Goczałkowic-Zdroju przez Czechowice-Dziedzice do Zabrzegu. Przewidziano też odnowienie przystanków Goczałkowice-Zdrój i Zabrzeg.

Katarzyna Głowacka poinformowała, że dzięki tym pracom pociągi osobowe na trasie z Katowic do Zebrzydowic na granicy z Czechami oraz do Wisły Głębiec będą mogły osiągać prędkość do 160 km na godz., a towarowe - do 120 km na godz.

"Projekt przewiduje wymianę prawie 47 km torów i 56 km sieci trakcyjnej. Wymiana 122 rozjazdów zapewni płynny przejazd pociągów przez stację i przystanki. Dzięki inwestycji poprawi się przepustowość szlaków kolejowych oraz zwiększy efektywność wykorzystania węzła w Czechowicach-Dziedzicach, a nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym zapewnią wyższy poziom bezpieczeństwa. Na zwiększenie bezpieczeństwa przewozu podróżnych i ładunków pozytywnie wpłynie przebudowa trzech przejazdów kolejowo-drogowych" - podsumowała Głowacka.

Przedstawicielka PKP PLK podkreśliła, że wartość prac to 1,4 mld zł. Projekt współfinansowany jest przez UE. Roboty powinny zakończyć się do października 2023 r. Wykonawcą jest firma Budimex Budownictwo.