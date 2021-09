Śląskie: Ruszył przetarg na przebudowę ul. Piekarskiej w Bytomiu

Przetarg na przebudowę ul. Piekarskiej w Bytomiu ogłosiły wspólnie Tramwaje Śląskie, samorząd miasta i miejskie spółki komunalne. To wyjątkowe miejsce w regionie – do niedawna tamtejszą linią tramwajową nr 38 o długości 1350 m kursowały wyłącznie historyczne tramwaje typu N.

Gruntowną modernizację ul. Piekarskiej miasto i TŚ zaplanowały już kilka lat temu. Założono przebudowę torowiska, a także jezdni, chodników, oświetlenia i infrastruktury podziemnej - w podobnym zakresie, w jakim w ostatnich latach przebudowano w tym mieście ul. Katowicką. W piątek, po paru latach przygotowań, TŚ poinformowały o ogłoszeniu wspólnego przetargu.

Po stronie tramwajowej przetarg dotyczy realizacji zadania pn. "Przebudowa torowiska w ul. Piekarskiej w Bytomiu wraz z ul. Sądową w Bytomiu", będącego elementem "Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko - Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego", współfinansowanego przez Unię Europejską.

"To dla nas niezwykle ważne zadanie, dzięki któremu zyskamy możliwość rozszerzenia oferty linii nr 38 kursującej ulicą Piekarską. Budowa nowych relacji na skrzyżowaniu ul. Piekarskiej z ul. Sądową i następnie ul. Sądowej z ul. Powstańców Warszawskich pozwoli nam na wydłużenie trasy linii nr 38 do placu Sikorskiego, a co za tym idzie ułatwienie pasażerom dalszej podróży" - powiedział, cytowany w informacji spółki, jej prezes Bolesław Knapik.

"Zyskamy również znacznie większy komfort podróży tramwajem i podniesiemy komfort życia mieszkańców okolicznych budynków" - dodał Knapik. Cytowany prezydent Bytomia Mariusz Wołosz wskazał, że duże znaczenie dla mieszkańców będą miały również prace w miejskim zakresie inwestycji.

"Ulica zyska nowe chodniki, nową nawierzchnię, wygodne dla pasażerów przystanki tramwajowe oraz miejsca postojowe. Wzdłuż fragmentu ul. Piekarskiej wybudowana zostanie także droga rowerowa" - powiedział Wołosz zastrzegając, że wcześniej przebudowane zostaną kolidujące instalacje podziemne.

Ul. Piekarska zostanie przebudowana na całej długości - od skrzyżowania z ul. Sądową do przystanku tramwajowego po północnej stronie skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich. Inwestycja będzie realizowana dzięki porozumieniu spółki Tramwaje Śląskie SA oraz gminy Bytom, reprezentowanej przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów oraz Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne.

Torowisko, w całości wbudowane w jezdnię, wykonane zostanie w prefabrykowanych płytach torowych oraz na płycie betonowej wykonanej na miejscu, ze sprężystym mocowaniem szyn w komorach. Na etapie prac ziemnych wykonane zostaną roboty przezbrojeniowe sieci podziemnych kolidujących z zakresem torowym.

Posadowione zostaną nowe słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe, rozwieszona będzie nowa sieć trakcyjna, zastosowane zostaną elektrycznie sterowane, ogrzewane zwrotnice oraz smarownice, nowe systemy sterowania i nowe elementy układu zasilania. Wybudowane zostaną nowe platformy przystankowe, w tym także tzw. przystanki wiedeńskie. Na końcowym przystanku linii nr 38, czyli przystanku Bytom Powstańców Śląskich, powstanie dwutorowa krańcówka z torem odstawczym.

Zakres miejski inwestycji obejmie przebudowę chodników i peronów przystankowych, jezdni, miejsc postojowych, wybudowanie ścieżki rowerowej a także przebudowę kolidujących instalacji podziemnych. Nowe perony będą peronami wyniesionymi - aby ułatwić pasażerom wsiadanie do tramwaju. Przebudowane zostanie oświetlenie uliczne, powstanie odcinek jednokierunkowej ścieżki rowerowej; uporządkowane zostanie też parkowanie.

Fragment między ul. Wrocławską a ul. Piłsudskiego ma zostać wykonany przy użyciu kostki ciętej, płomieniowanej, z uwagi na reprezentacyjny charakter fragmentu ulicy. W zakresie BPK jest przebudowa sieci wodociągowej.

Przetarg ogłoszony został w piątek, a otwarcie ofert ma nastąpić 6 października br. Zadanie realizowane będzie w trybie projektuj i buduj. Po wyłonieniu wykonawcy podpisane zostaną umowy, zakładające wykonanie prac projektowych z pozyskaniem decyzji administracyjnych do 5 miesięcy od podpisania umowy, a następnie realizację robót do 12 miesięcy od zaakceptowania dokumentacji.

W obecnym kształcie bytomską jednotorową linię 38 uruchomiono 10 lutego 1982 r. Od lat jeździł nią jeden z dwóch dwukierunkowych tramwajów typu N Tramwajów Śląskich: noszący imię Paulek wóz z 1949 r., albo Hildka z 1951 r. W obecnej perspektywie unijnej TŚ zamówiły m.in. dwa nowe, częściowo niskopodłogowe, krótkie wagony dwukierunkowe - do obsługi właśnie linii nr 38.

W marcu ub. roku linia została zawieszona, w związku niemożliwością spełnienia pandemicznych obostrzeń sanitarnych w wagonach typu N. W lipcu ub. roku kursy wznowiono, z wykorzystaniem pierwszego z dostarczonych przez Modertrans Poznań wagonów Moderus MF 10 AC BD. TŚ zapowiadały, że docelowo nowe wagony nie zastąpią na linii 38 starych wozów, lecz mają być ich uzupełnieniem, kursując naprzemiennie.

