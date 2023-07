Śląskie: Ruszyła budowa mostu w Porąbce; otwarcie jesienią 2024 roku

Rozpoczęła się budowa nowego mostu na rzece Sole w Porąbce k. Bielska-Białej. Poprzedziła ją rozbiórka prowizorycznej, tymczasowej przeprawy, która służyła kilkadziesiąt lat. Otwarcie mostu planowane jest na jesień 2024 r. – poinformował PAP wójt Porąbki Paweł Zemanek.

"Stara przeprawa została już rozebrana. Obecnie konstruowane są już przyczółki nowego mostu. Myślę, że od sierpnia układana będzie jego konstrukcja na tymczasowych podporach, które zainstalowane zostały w dnie Soły" - powiedział wójt Zemanek.

Planowany termin zakończenia prac to 1 listopada 2024 roku.

Krzysztof Fiołek, odpowiedzialny za kontakty z mediami w gminie Porąbka, powiedział PAP, że powstający most będzie stalowy, jednoprzęsłowy, o długości blisko 130 m. "Został zaprojektowany na najwyższą klasę obciążenia taborem samochodowym. Jezdnia będzie miała szerokość 8 m, a po obu stronach znajdą się dwumetrowe chodniki" - podał. Przebudowane zostaną też odcinki dróg prowadzących do mostu: wojewódzkiej 948 oraz powiatowych 4480S i 1456S.

Jak podkreślił, nowa przeprawa ma duże znaczenie dla mieszkańców na styku województw śląskiego i małopolskiego. Ułatwi kierowcom dotarcie z Porąbki do Bielska-Białej, Kęt i Żywca, a także sąsiednich gmin - Kóz, Czernichowa i Wilkowic.

Koszt inwestycji to 43,33 mln zł. Starostwo pozyskało dofinansowanie z dwóch rządowych funduszy: Mosty dla regionów - 23,2 mln zł, a także z Polskiego Ładu - ok. 15 mln zł. Reszta to pieniądze powiatu.

Fiołek przypomniał, że rozbiórka dotychczasowej przeprawy trwała od połowy kwietnia. Była to prowizoryczna kładka pieszo-jezdna, którą zbudowali kilkadziesiąt lat temu żołnierze po powodzi. Miała stanąć tymczasowo, ale służyła do teraz. Ruch aut odbywał się wahadłowo, obowiązywało ograniczenie wagowe. Przeprawa stanowi problem w przypadku konieczności przejazdu służb ratowniczych.

Porąbka leży na wschód od Bielska-Białej. Mieszka w niej ok. 4 tys. osób, a w całej gminie - blisko 15,5 tys.

