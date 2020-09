Śląskie: Ruszyła przebudowa ruchliwej drogi powiatowej w Zasolu Bielańskim

Przebudowa 1,7-km drogi powiatowej w Zasolu Bielańskim w gminie Wilamowice ruszyła we wtorek. Koszt inwestycji to ok. 7 mln zł. Zrealizowana ona zostanie do wiosny 2021 r. – poinformowała rzecznik starosty bielskiego Magdalena Fritz.

"Droga leży na szlaku wiodącym z Bielska-Białej w kierunku Krakowa. Ruch w trakcie prac będzie się tam odbywał wahadłowo" - powiedziała Frotz.

Zdaniem dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej Urszuli Kosman, inwestycja przewiduje przebudowę konstrukcji nawierzchni, a także istniejących chodników i budowę nowych. "Powstanie też niewielkie rondo"- powiedziała. Roboty obejmują kanalizację i odwodnienie. Pojawi się nowe oznakowanie.

Szacowany koszt to ok. 7 mln zł.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wynosi ono 55 proc. wartości. Na wkład własny pieniądze przekazały samorządy powiatu i gminy Wilamowice.

Wykonawca ma czas do kwietnia 2021 r.

Fritz przypomniała, że wcześniej wyremontowano odcinek tej trasy od rynku w Wilamowicach.