Śląskie: Rybnik otrzymał 17 mln zł na termomodernizację 27 budynków wielorodzinnych

Blisko 17 mln zł dofinansowania otrzymał samorząd Rybnika do projektu zakładającego termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w 27 budynkach wielorodzinnych, położonych w dwóch dzielnicach: Boguszowice i Niedobczyce.

Wsparcie pochodzi z regionalnego programu likwidacji niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych, koordynowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Chodzi o tzw. poddziałanie 1.7.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To część tzw. działania 1.7. POIiŚ, czyli koordynowanego przez katowicki WFOŚiG programu "kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej", z budżetem określanym na ok. 1 mld zł.

Dotąd katowicki Fundusz przeprowadził pięć naborów do konkursów tego poddziałania. Po zmianie POIiŚ z 2019 r. w poprzednim i ostatnim naborze - trwającym w lipcu i sierpniu ub. roku - obok spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych mogły uczestniczyć gminy.

Jak poinformował w poniedziałek rybnicki magistrat, ponad 16,9 mln zł bezzwrotnej dotacji z tego źródła pokryje znaczną część wartej przeszło 24,2 mln zł inwestycji, obejmującej roboty termomodernizacyjne w 27 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w dzielnicach Boguszowice-Osiedle oraz Niedobczyce.

We wszystkich budynkach przestarzałe piece węglowe będą zastąpione źródłami gazowymi lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej. Roboty termomodernizacyjne będą polegały na docieplaniu przegród budowlanych, aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię cieplną.

Cytowany w informacji prezydent miasta Piotr Kuczera podziękował pracownikom magistratu i miejskiego zakładu mieszkaniowego, przygotowującym i realizującym tego typu projekty. "To niezwykle ważne, że mamy tak dobry i skuteczny zespół ludzi, dzięki którym miasto poradzi sobie z wyznaniem ratującym nasze zdrowie, życie i czyni nasze miasto piękniejszym" - ocenił Kuczera.

"Warto też podkreślić niezwykłe zaangażowanie samych mieszkańców, dzięki którym Rybnik okazał się absolutnym liderem, jeżeli chodzi o pozyskiwanie dotacji z programu Czyste Powietrze na terenie Śląska. Z rybniczanami podpisanych zostało przeszło 1,2 tys. umów, a z porad punktu konsultacyjnego poświęconego programowi skorzystano prawie 4,5 tys. razy" - wskazał prezydent.

Prezes WFOŚiGW Tomasz Bednarek przyznał, że choć w statystykach zanieczyszczeń powietrza Rybnik często jest w czołówce, miasto robi wiele, by z tych rankingów zniknąć. Nawiązał m.in. do poprzedniej edycji konkursu w ramach poddziałania 1.7.1., w której do Rybnika trafiła największa na Śląsku dotacja na likwidację niskiej emisji - ok. 25 mln zł. Obecna - 16,9 mln zł - znów jest największa wśród samorządów województwa.

Dofinansowana termomodernizacja 27 budynków miejskich to kolejny projekt zmierzający do założonej eliminacji z zasobów mieszkaniowych Rybnika źródeł ciepła opartych o węgiel do 2025 r. Obecnie miasto prowadzi jeszcze pięć innych dużych projektów unijnych, obejmujących wymianę źródeł węglowych i termomodernizacje w 57 budynkach wielorodzinnych. Ich wartość wynosi 60 mln zł, a pozyskane dotacje to 51,5 mln zł.

W budżecie miasta na 2021 r. przewidziano łącznie inwestycje w 70 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, w których znajduje się 1509 mieszkań i prawie 2,7 tys. przestarzałych źródeł węglowych. Z danych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku wynika, że na koniec 2021 r. spośród 4469 mieszkań w tym zasobie wymiany ogrzewania będzie wymagało jeszcze 1050.

Efektem poprzedniego naboru katowickiego WFOŚiGW do poddziałania 1.7.1 było 70 umów i blisko 170 mln zł, przekazanych na rzecz samorządów i spółdzielni mieszkaniowych (ogólna kwota dotacji z poddziałania 1.7.1. po czterech konkursach przekroczyła 245 mln zł).

Zaplanowana na piąty nabór pula środków wynosiła pierwotnie 50 mln zł, potem została zwiększona do 98,8 mln zł. Zgodnie z poniedziałkową informacją WFOŚiGW dofinansowanie otrzyma 39 wniosków na łączną sumę ponad 92 mln zł.

W działaniu 1.7. POIiŚ przewidziano trzy tzw. poddziałania: 1.7.1., czyli wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w woj. śląskim, 1.7.2., czyli efektywną dystrybucję ciepła i chłodu oraz 1.7.3., czyli promowanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej.

Alokacja całego programu "kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej" to ok. 1 mld zł, z czego w połowie ub. roku zakontraktowane było ok. 60 proc. Największe środki mają trafić na poddziałanie 1.7.1.