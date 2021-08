Śląskie: Rzeczywisty czas odjazdów komunikacji ZTM na mapach Google

Rzeczywisty czas odjazdów autobusów, tramwajów i trolejbusów Zarządu Transportu Metropolitalnego uwzględnia od wtorku narzędzie planowania podróży dostępne na mapach Google – podała rzeczniczka Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kamila Rożnowska.

To efekt umieszczenia informacji dot. rzeczywistego czasu jazdy komunikacji ZTM w zbiorach platformy otwartych danych Metropolii.

"Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia uruchamia nową funkcjonalność, która pozwoli pasażerom skuteczniej zaplanować swoje codzienne podróże, a osobom odwiedzającym GZM ułatwi odnalezienie najlepszego połączenia. Rzeczywisty czas odjazdu dla ok. 450 linii Zarządu Transportu Metropolitalnego jest dostępny na mapie Google" - wskazała Rożnowska.

Jak przypomniała, do tej pory dostępny tam był tylko czas rozkładowy, który nie uwzględniał pojawiających się utrudnień i opóźnień. "Nowa funkcja na mapach Google wspierana jest przez metropolitalny systemem dynamicznej informacji pasażerskiej i otwarty format danych o rzeczywistym czasie odjazdu komunikacji miejskiej" - dodała rzeczniczka GZM.

Uściśliła, że obliczanie opóźnienia pojazdów względem rozkładu jazdy możliwe jest dzięki zamontowanym w nich odbiornikom GPS, które regularnie, co kilkanaście sekund, przekazują pozycję do centralnego systemu. Dzięki przeniesieniu tych danych do otwartego formatu i udostępnieniu ich na platformie open data, może je wykorzystywać dowolna aplikacja, w tym Google Maps.

"Pasażerowie, którzy będą planować swoją podróż właśnie za pomocą tego narzędzia, po wyznaczeniu proponowanej trasy i kliknięciu w ikonę przystanku komunikacji miejskiej, będą mogli zobaczyć za ile minut dana linie rzeczywiście przyjedzie we wskazane miejsce. Prezentacja rzeczywistego czasu przyjazdu, to pierwszy etap współpracy Metropolii z Google w tym zakresie udostępnienia danych transportowych" - zasygnalizowała Rożnowska.

Kolejnym ma być rozpoczęcie prac związanych z zintegrowaniem danych transportowych w Google, dla których nie było dotychczas systemowego zarządzania. W planie jest m.in. uporządkowanie informacji przystankowych oraz ich lokalizacji, a także renumeracja stanowisk, poprawa linków do rozkładów jazdy i innych, bardziej szczegółowych parametrów.

Danych o bieżącym funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w GZM, organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego, dostarcza obecnie System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP), którego portal w unowocześnionej wersji udostępniono pasażerom z początkiem marca br. Pokazuje on m.in. rzeczywiste czasy odjazdów dla 7 tys. przystanków w GZM.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami GZM dane te zostały przetworzone do formatu General Transit Feed Specification (GTFS), który jest otwartym zapisem informacji o rozkładach jazdy i lokalizacji przystanków w formie plików tekstowych. Rozwiązanie rozszerzają informacje nt. aktualnego opóźnienia pojazdów i konkretnych kursów, podawanego w czasie rzeczywistym - GTFS-RT (real time).

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja, mocą ustawy przygotowanej przez rząd specjalnie dla regionu, skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych przez blisko 2,3 mln osób. Wśród jej ustawowych zadań są transport publiczny jest zagospodarowanie przestrzenne.

Projekt open data GZM zakłada, że docelowo dane źródłowe, powstające w należących do Metropolii gminach, trafią na tzw. platformę otwartych danych (open data). Z zebranych w jednym miejscu danych będzie mógł korzystać każdy - mieszkańcy, przedsiębiorcy i inwestorzy, naukowcy czy organizacje pozarządowe. Ma to być jedna z większych takich samorządowych platform w Polsce.

ZTM jest jednostką budżetową GZM i jednym z największych organizatorów transportu zbiorowego w Polsce. Na ulice 41 miast i gmin Metropolii oraz 15 kolejnych z nią sąsiadujących wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na ok. 7 tys. przystanków. W 2019 r. pokonały ponad 100 mln km, obsługując ok. 250 mln przejazdów.

