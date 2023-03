Śląskie: Sąd Rejonowy w Pszczynie powiększy się dzięki nabyciu sąsiadującego z nim budynku

Sąd Rejonowy w Pszczynie wkrótce powiększy się dzięki zakupowi przez resort sprawiedliwości sąsiadującego z nim gmachu dawnego hotelu PTTK. Budynek kosztował 2,4 mln zł, ale cała inwestycja, związana z modernizacją pochłonie dodatkowo ok. 20 mln zł.

Planowanej rozbudowie była poświęcona sobotnia konferencja prasowa z udziałem wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, zorganizowana w siedzibie pszczyńskiego sądu. Wiceminister poinformował, że zostały już dopięte wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości po PTTK.

Woś zwrócił uwagę, że zakupiony budynek, zanim jeszcze należał do PTTK, był własnością wymiaru sprawiedliwości - mieściło się w nim więzienie. "Przywracamy pewną normalność, pewien historyczny układ. Budynek, który do lat 60., 70. znajdował się rękach sądownictwa, wraca w ręce sądownictwa" - wskazał.

Wiceminister zaznaczył, że transakcja wpisuje się w realizowany przez MS program rozwoju infrastruktury sądowej, który ma na celu poprawę warunków pracy pracowników sądownictwa, a także poprawę dostępu do sądu obywateli - nie tylko od strony legislacyjnej, ale też warunków technicznych. "Stąd te wielkie inwestycje, w ostatnich latach - sumując miliardowe inwestycje w infrastrukturę sądową, co ma wymiar ogólnopolski, bardzo ważny - ale stąd też te inwestycje lokalne" - dodał.

Wiceminister wyjaśnił, że dzięki nabyciu sąsiedniego gmachu sąd zostanie rozbudowany, powstanie cały kompleks wymiaru sprawiedliwości. W budynku po PTTK będzie mieścił się m.in. wydział ksiąg wieczystych, specjalna sala dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także pokój przesłuchań dla dzieci. Jak mówił Woś, kierownictwo resortu sprawiedliwości chce, by we wszystkich sądach powstawały podobne pomieszczenia, w których dzieci mogą być przesłuchiwane w bezpiecznych i przyjaznych warunkach.

Jak ocenił Woś, inwestycja nie zostałaby zrealizowana, gdyby nie Beata Białowąs, która do niedawna pełniła funkcję członka zarządu woj. śląskiego - to ona przekonywała ministra Zbigniewa Ziobro do rozbudowy. "Stąd też te decyzje - wypracowaliśmy dodatkowe środki finansowe, te środki budżetowe pozwoliły, żeby nabyć nieruchomość (...) Już ruszyły przygotowania do przebudowy i adaptacji tego budynku" - powiedział wiceminister, który dodał, że według wstępnych szacunków prace te będą kosztowały kolejne ok. 20 mln zł, które są zabezpieczone na ten cel.

Białowąs, która dziękowała za inwestycję w Pszczynie ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro podkreślała, że jest ona bardzo ważna dla mieszkańców. "Sąd rejonowy jest ważny dla społeczności lokalnej, ale jest bardzo ważny również dla osób, które tutaj pracują" - wskazała.

Podczas konferencji prasowej Woś był także pytany o konflikt w Trybunale Konstytucyjnym i czy jego zdaniem Julia Przyłębska jest nadal prezesem TK. Wiceminister odpowiadał, że Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny, będąc uczestnikiem postępowań w TK adresuje swoje stanowiska do Przyłębskiej jako prezes TK. "Ale uważamy, że bardzo dobrze powiedział pan prezydent, żeby Trybunał jak najszybciej się +odkłócił+, żeby Trybunał zajął się tymi sprawami, do których został powołany i żeby te wątpliwości interpretacyjne przeciąć" - powiedział wiceminister, który ocenił, że dużą rolę może w tej sprawie odegrać prezydent Duda. "Nasze stanowisko jest jednoznaczne, dopóki wszystkie organy państwa uznają panią sędzię Julię Przyłębską za prezesa TK, tak też postępuje Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny" - oświadczył Woś.

Siedzibę pszczyńskiego sądu wybudowano na początku XX w. Czterokondygnacyjny, ceglany, narożny gmach w stylu historyzmu wzniesiono na planie litery L. Od południa gmach sądu sąsiaduje z budynkiem dawnego więzienia, należącego wcześniej do PTTK.

