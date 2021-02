Śląskie: Samorząd Bielska-Białej wesprze branżę turystyczną

Bielski samorząd zwolni z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19. Ulgi otrzymają m.in. świadczący usługi hotelarskie i przewodnickie – zakomunikował magistrat w Bielsku-Białej.

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski szacuje, że zastosowanie ulg zmniejszy wpływy do budżetu o ok. 500 tys. zł. "W tych trudnych warunkach musimy pomóc branży turystycznej" - powiedział.

Zastosowanie ulg zaaprobowała już rada miejska. "Zwolnienia dotyczą m.in. wybranych miesięcy pierwszego półrocza br. Z podatku od nieruchomości za marzec, kwiecień i maj zostaną zwolnione grunty, budynki i budowle, będące w posiadaniu przedsiębiorców, zajęte na prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, polegającej na prowadzeniu usług hotelarskich oraz usług pilotów wycieczek i przewodników turystycznych" - podał Jacek Kachel z wydziału prasowego bielskiego urzędu miejskiego.

Urzędnik zaznaczył, że zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z konsekwencjami epidemii COVID-19. "Spadek sprzedaży towarów lub usług powinien wynieść nie mniej niż o 30 proc." - dodał.

Zdaniem Klimaszewskiego, decyzja o zastosowaniu ulg ma związek z wejściem w życie Śląskiego Pakietu dla Turystyki. To program finansowego wsparcia z samorządu województwa śląskiego tych gmin, które pomogły lokalnym przedsiębiorcom.

"W jego ramach dostajemy 500 tys. zł, zgodnie z przyjętym stosunkiem liczby miejsc noclegowych do liczby mieszkańców. W naszym wypadku pozyskane środki przeznaczymy na budowę nowego parkingu w Wapienicy. Wybór tej inwestycji spowodowany był turystycznymi walorami dzielnicy oraz faktem, że posiadamy wszystko, co jest potrzebne do zrealizowania tego przedsięwzięcia jeszcze w tym roku" - mówił podczas sesji prezydent Klimaszewski.