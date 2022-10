Śląskie samorządy apelują do rządu o ograniczenie kryzysu energetycznego

O podjęcie kompleksowych działań zmierzających do ograniczenia skutków kryzysu energetycznego zaapelował do rządu we wtorkowym stanowisku zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (ŚZGiP).

Stanowisko to przekazała PAP Dominika Tkocz z ŚZGiP, który zrzeszając 153 miasta, gminy i powiaty woj. śląskiego jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce. Zarząd Związku w kolejnym już apelu w tej sprawie ocenia m.in., że obecna sytuacja na rynku paliw i energii, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego, ekonomicznego, środowiskowego i publicznego dla każdej jednostki samorządu.

Jak napisano w stanowisku, zarząd ŚZGiP uznaje doraźne działania podejmowane przez administrację rządową, mające na celu łagodzenie skutków kryzysu energetycznego, za "wysoce niewystarczające". Wskazuje na brak kompleksowych rozwiązań, uwzględniających wszystkich odbiorców paliw i energii, jednocześnie gwarantujących odpowiednie funkcjonowanie przemysłu wydobywczego oraz energetycznego, z wyeliminowaniem działań spekulacyjnych i monopolistycznych.

Samorządowcy ŚZGiP dostrzegają w działaniach administracji rządowej dążenie "do przeniesienia odpowiedzialności za skutki kryzysu energetycznego na jednostki samorządu terytorialnego"; jednocześnie stwierdzili, że podejmowane inicjatywy i komunikaty przekazywane przez przedstawicieli tej administracji niejednokrotnie kolidują z obowiązującym prawem miejscowym, szczególnie w obszarze poprawy jakości powietrza.

"Najlepszym przykładem tego typu działań były wypowiedzi, dotyczące dopuszczalności spalania dowolnych paliw i surowców w celach grzewczych, co jest sprzeczne z obowiązującą na obszarze woj. śląskiego uchwałą antysmogową" - zaznaczono w stanowisku.

Ponadto zarząd ŚZGiP diagnozuje, że jednym z podstawowych, negatywnych, społecznych skutków obecnej sytuacji będzie pogłębienie się problemu ubóstwa energetycznego, a także stwierdza, że obecny kryzys energetyczny "stanowi realne zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie kształtowania i wdrażania lokalnej gospodarki niskoemisyjnej, równoważącej kwestie energetyczne, środowiskowe, ekonomiczne oraz społeczne".

"Destabilizacja na rynku paliw i energii oraz brak w tym zakresie kompleksowych działań naprawczych i zapobiegawczych administracji rządowej, w sposób znaczący ogranicza, a w efekcie uniemożliwić może transformację energetyczną Polski, w tym sprawiedliwą transformację woj śląskiego" - podkreślili we wtorkowym stanowisku przedstawiciele zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

