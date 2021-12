Śląskie: Samorządy dostały materiały do konsultacji wariantów przebiegu linii Katowice - Ostrawa

Zainteresowane samorządy woj. śląskiego otrzymały materiały do konsultacji wariantów przebiegu nowej linii kolejowej łączącej Katowice z Ostrawą, z połączeniem do Jastrzębia-Zdroju. Część z nich już teraz deklaruje sprzeciw wobec proponowanych rozwiązań.

Jak wynika z wcześniejszych informacji, 20 lipca br. spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) zawarła ze spółką Egis Poland umowę na wstępną dokumentację budowy odcinka nowej linii Katowice-Ostrawa, z nowym odcinkiem Jastrzębie-Zdrój - Wodzisław Śląski wraz z odgałęzieniem do planowanej stacji Jastrzębie-Zdrój Centrum i łącznicami w kierunku Rybnika i Wodzisławia Śląskiego.

Chodzi o tzw. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) dla odcinka przyszłej linii kolejowej nr 170 pomiędzy przystankiem Katowice Piotrowice lub Katowice Podlesie (w zależności od wyboru wariantu) i granicą państwa, przedłużenia po stronie czeskiej w kierunku Ostrawy oraz odcinka linii kolejowej Jastrzębie-Zdrój - Wodzisław Śląski wraz z odgałęzieniami do planowanej stacji Jastrzębie-Zdrój Centrum i w kierunku Rybnika.

Jedno ze spotkań konsultacyjnych w ramach prac nad STEŚ odbyło się 20 października br. w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego. Było to spotkanie dla zarządu województwa oraz samorządowców z gmin, wzdłuż których ma przebiegać nowa trasa.

W środę rybnicki magistrat opublikował na swoich stronach otrzymane od spółki Egis Polska materiały dotyczące proponowanego przebiegu alternatywnych tras nowej linii. Przekazał też, że spotkanie konsultacyjne organizowane przez wykonawcę STEŚ dla terenu Rybnika odbędzie się 3 lutego w Centrum Inicjatyw Lokalnych w dzielnicy Kłokocin.

"Rządowe plany rozwoju linii kolejowej są z całą pewnością szansą na rozwój dla całej aglomeracji, jednak przebieg linii nie jest obojętny dla jakości życia mieszkańców" - zastrzegli rybniccy samorządowcy.

Jak podali, w efekcie analiz przeprowadzonych na wcześniejszym etapie (podczas sporządzania tzw. Wstępnego Studium Lokalizacyjnego) ustalono, że jedyny możliwy przebieg nowej linii kolejowej przez aglomerację rybnicką wiedzie wzdłuż autostrady A1, natomiast Jastrzębie-Zdrój może zostać skomunikowane wyłącznie poprzez odnogę od głównej linii.

Cytowany prezydent Rybnika Piotr Kuczera zaznaczył, że miasto widzi szansę rozwojową w linii kolejowej wysokich prędkości, która byłaby łatwo dostępna dla mieszkańców i zapewniała dostępność miasta dla gości, w tym dla inwestorów, jednak nie zgadza się na dzielenie dzielnicy Kłokocin (w obecnym etapie prac nad STEŚ proponowane są cztery główne warianty przebiegu przez teren aglomeracji rybnickiej).

"Rozumiem potrzebę rozwoju kolei, ale nie może ona się odbywać kosztem mieszkańców. Celem tej inwestycji powinno być zminimalizowanie kosztów społecznych, dlatego opowiadam się za przebiegiem linii wzdłuż autostrady i oczekuję od spółki, która przygotowuje przebieg trasy pełnego przygotowania i wskazania przebiegu linii po poszczególnych działkach" - wskazał Kuczera.

Materiały z planowanymi wariantami nowej linii opublikował też samorząd Wyr. "Trzy z proponowanych wariantów trasy przebiegają przez teren gminy Wyry. (…) Gmina Wyry kolejny raz wyraża kategoryczny sprzeciw wobec planów budowy linii szybkiej kolei przecinającej teren naszej gminy" - napisano na portalu gminy.

W październiku 2019 r. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i spółki CPK informowali o zwycięstwie wniosku CPK ws. unijnej dotacji 1,75 mln euro pod kątem prac przygotowawczych do budowy nowego kolejowego połączenia Katowic z Ostrawą przez Jastrzębie-Zdrój w konkursie w ramach instrumentu CEF (Connecting Europe Facility).

Dokumentację przedprojektową pod kątem tego połączenia wykonuje konsorcjum polskiej i francuskiej spółki grupy Egis oraz spółki Jaf-Geotechnika za 13,5 mln zł brutto.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W jego ramach na ok. 3 tys. ha ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie ma obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być budowany wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

Ogółem w woj. śląskim w ramach programu kolejowego CPK ma powstać w sumie 100 km nowych linii kolejowych, które ma wybudować spółka CPK, a kolejnych 246 km - zmodernizować PKP PLK.

Budowa nowego połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Katowicami została też zgłoszona przez samorząd woj. śląskiego do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 r. Projekt ten przeszedł do drugiego etapu postępowania, co wymagało przygotowania tzw. studium planistyczno-prognostycznego.

Na projekt "Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami", w ramach Kolei Plus, woj. śląskie przewiduje wydatkować corocznie po 800 tys. zł w latach 2023-24, a po 10 mln zł - w latach 2025-28.

