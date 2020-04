Śląskie: Samorządy Metropolii tworzą bazy usług zdalnych

Internetowe bazy usług zdalnych, grupujące firmy różnych branż, mogące w czasie epidemii świadczyć usługi zdalnie, tworzą samorządy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Do piątku takie inicjatywy ruszyły m.in.w Gliwicach, Katowicach czy Dąbrowie Górniczej.

O powielających dobre rozwiązania miastach i gminach członkowskich GZM pisze biuro prasowe Metropolii. W kontekście wsparcia lokalnych przedsiębiorców i zachęty dla mieszkańców, aby w trudnych chwilach wsparli ich działalność, w piątek służby prasowe Metropolii przytoczyły przykłady pięciu miast regionu, które uruchomiły bazy usług zdalnych.

Inspiracją dla poszczególnych miast stały się uruchamiane już w poprzednich tygodniach bazy "jedzenia na wynos" - lokali gastronomicznych, które w czasie epidemii mogą karmić mieszkańców tylko poza swoimi siedzibami. W ostatnich dniach na takiej liście w Katowicach było ok. 90 lokali; w Gliwicach - ponad 80.

W czwartkowej informacji o Katowickiej Bazie Usług Zdalnych miejscowy magistrat wskazywał, że bodźcem do jej utworzenia był mail od lektorów jednej ze szkół językowych, która choć nie może teraz zarabiać pieniędzy w bezpośrednim kontakcie z uczniami, stara się nadal pracować z nimi online.

Katowiccy samorządowcy przekonują, że zdalnie można np. prowadzić zajęcia typu fitness, udzielać porad finansowych, prawnych, prowadzić szkolenia z rozwoju kompetencji czy też coaching. Wystarczy do tego sprzęt, który większość przedsiębiorców i ich klientów posiada - komputer z internetem.

"Zachęcam mieszkańców, by korzystali z usług katowickich firm. Będzie to możliwość kreatywnego i wartościowego zagospodarowania czasu wolnego, a dla niektórych firm nawet drobne zlecenia mogą okazać się kluczowe do przetrwania" - akcentował w czwartek prezydent Katowic Marcin Krupa.

Katowice proszą zainteresowane firmy o wysyłanie zgłoszeń na bieżąco pod adres k@katowice.eu z tematem "baza usług zdalnych". Powinny w nich znajdować się dane firmy lub zgłaszających, adresy stron lub profili w mediach społecznościowych, kontakty telefoniczne/mailowe oraz hasłowe informacje o ofercie (do 140 znaków).

Również samorząd Gliwic namawia do wysyłania zgłoszeń z tematem "usługi zdalne" na adres: promocja@um.gliwice.pl. To miasto czeka na zgłoszenia do 9 kwietnia; następnego dnia baza gliwickich usług online #GliwiceZdalnie ma zostać opublikowana na stronie gliwice.eu oraz być następnie promowana w mediach społecznościowych.

Aktualizowane na bieżąco bazy przedsiębiorców, którzy oferują zakupy z dowozem lub mobilne usługi, prowadzą też: Dąbrowa Górnicza (zgłoszenia pod kupujlokalnie@dg.pl), Mikołów (zgłoszenia m.in. na profilu facebookowym burmistrza) oraz Świętochłowice (media@swietochlowice.pl).