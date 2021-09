Śląskie samorządy: udział w VAT konieczny, by zrekompensować skutki Polskiego Ładu

O mechanizmy rekompensat ubytków w dochodach bieżących samorządów wskutek Polskiego Ładu zaapelował Śląski Związek Gmin i Powiatów. Organizacja oczekuje zapewnienia samorządom: udziału w podatku VAT, systemu zwolnień z VAT, zwiększenia udziału w PIT i zawieszenia reguł limitów.

Śląski Związek Gmin i Powiatów, który jest największą regionalną organizację samorządową w Polsce, opublikował przyjęte na swoim ubiegłotygodniowym zgromadzeniu ogólnym stanowisko ws. konsekwencji finansowych wprowadzenia pakietu rozwiązań legislacyjnych pn. "Polski Ład" dla budżetów jednostek samorządu lokalnego.

Jak napisano w stanowisku, w zgodnej ocenie członków ŚZGiP obecnym głównym problemem samorządów jest brak respektowania przez państwo zasady adekwatności dochodów jednostek samorządu do zakresu i kosztów realizowanych zadań publicznych.

"W ostatnich latach dość powszechną zasadą stało się obciążanie JST przez rządzących nowymi zadaniami, z pominięciem mechanizmu rekompensaty finansowej. Z drugiej zaś strony mamy do czynienia ze stopniowym odbieraniem samorządom kompetencji oraz środków finansowych. Zauważalna jest także tendencja do prób bezkrytycznego przerzucania przez Rząd RP na samorządy odpowiedzialności, zwłaszcza w tak newralgicznych obszarach, jak ochrona zdrowia czy edukacja" - ocenili członkowie Związku.

Wskazali, że również założenia ogłoszonego w maju br. programu "Polski Ład" przewidują szereg rozwiązań legislacyjnych, które spowodują dalsze, ogromne ubytki w budżetach samorządowych. Odwołali się do wcześniejszych wyliczeń resortu finansów, zgodnie z którymi ubytek dochodów dla samorządów w związku z podwyższeniem kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego sięgnie ok. 15,37 mld zł rocznie, co oznacza ok. 26,8 proc. ich najważniejszego źródła dochodów.

Według zapowiedzi rządu koszty proponowanych zmian podatkowych mają być zrekompensowane samorządom tzw. subwencją inwestycyjną, która będzie dochodem majątkowym. Tymczasem ubytek udziałów we wpływach z PIT to zmniejszenie dochodów bieżących, a więc ograniczenie możliwości finansowania usług świadczonych mieszkańcom.

"Wyrażamy obawę przed celowym i postępującym osłabianiem podmiotowości samorządów lokalnych poprzez odgórne kształtowanie możliwości i kierunków ich rozwoju z poziomu centralnego. Potwierdzeniem tych obaw jest zarówno planowany instrument subwencji inwestycyjnej, jak i liczne zapowiadane, nowe fundusze zarządzane centralnie. Ich planowana liczebność, przy jednoczesnym osłabianiu finansów samorządów, jawi się jako poważne zagrożenie niebezpiecznych ingerencji w samorządność" - wskazano w stanowisku.

"Zgromadzenie ogólne ŚZGiP popiera dotychczasowe opinie i postulaty środowisk samorządowych w zakresie konieczności zapobiegania drastycznym skutkom Polskiego Ładu dla budżetów samorządowych. Stanowczo protestujemy przeciwko ograniczaniu dochodów własnych oraz zastępowaniu ich subwencjami inwestycyjnymi, które w ostatnich latach mają w większości charakter uznaniowy i są skrajnie nietransparentne" - ocenili członkowie Związku.

"Subwencje te nie zastąpią strat w dochodach bieżących, z których finansowane są zadania o charakterze bieżącym (np. pensje dla nauczycieli, utrzymanie i remonty dróg). Wobec powyższego jedyną, akceptowalną przez nas formą rekompensaty za utracone dochody JST jest odpowiedni wzrost udziałów JST we wpływach podatkowych" - uznali.

Samorządowcy z woj. śląskiego oczekują w stanowisku od resortu finansów przedstawienia w możliwie krótkim czasie rzetelnej symulacji skutków Polskiego Ładu dla budżetów samorządów, w szczególności informacji: jaki jest szacowany ubytek dochodów JST w skali roku z tytułu: podniesienia kwoty wolnej od opodatkowania podatkiem PIT do wys. 30 tys. zł, podwyższenia progu podatkowego z 85 tys. zł do 120 tys. zł i wprowadzenia współczynnika korygującego (wyższe koszty uzyskania przychodu) dla osób zarabiających między 6 tys. zł a 10,5 tys. zł.

ŚZGiP pyta też MF, jaki przewiduje się wzrost dochodów JST w skali roku w związku z propozycją likwidacji odliczenia od podatku PIT składki na ubezpieczenie zdrowotne, na jakim poziomie szacowana jest łączna zmiana dochodów JST w skali roku dla poszczególnych kategorii JST oraz jaka jest szacowana wielkość subwencji inwestycyjnych dla JST na 2022 r. i na lata do 2030 r. oraz wskazanie proponowanych sposobów i kryteriów jej rozdysponowania.

Zgromadzenie ŚZGiP wnioskuje jednocześnie o wypracowanie mechanizmu rekompensaty ubytku w dochodach bieżących poprzez: wprowadzenie mechanizmu zapewnianiającego JST udział w podatku VAT i wprowadzenie systemu zwolnienia z VAT od towarów i usług nabywanych do realizacji przez samorządy projektów inwestycyjnych (samorządy ponoszą bezpośrednio koszt podatku VAT od znacznej części dokonywanych zakupów, w tym związanych z realizowanymi inwestycjami; podatek VAT stanowi zaś dochód wyłącznie budżetu państwa).

Jednocześnie samorządowcy z woj. śląskiego oczekują zwiększenia udziału w podatku PIT: dla gmin o 9,1 proc., dla powiatów o 2,44 proc. i dla miast na prawach powiatu o 11,53 proc., a także zawieszenia reguł limitów długu określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych co najmniej do końca 2023 r.

ŚZGiP, który zrzesza 142 jednostki samorządu z woj. śląskiego, w tym wszystkie miasta na prawach powiatu, przedstawiał już - pośrednio - stanowisko wobec Polskiego Ładu. W czerwcu br. stanowisko w tej sprawie sformułowali w Katowicach przedstawiciele zarządów sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS), którego Związek jest członkiem.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl